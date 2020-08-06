«Дышать гарью еще несколько дней»: мэр объяснил, почему не могут потушить пожар на новосибирской свалке

На ликвидацию возгорания на мусорном полигоне потребуется несколько дней. Фото: «АСТ-54»

В четверг, 6 августа, на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему уже два дня горит мусорный полигон у Хилокского рынка. Открытое пламя удается сбить, но ненадолго, ситуация усугубляет ветер, который раздувает огонь с новой силой.

-Площадь возгорания большая. Вместе с региональным правительством принято решение завезти туда грунт и просыпать место пожара. Чтобы это сделать на всей территории, что горит, потребуется еще несколько суток. Гидрометцентр по моему поручению отслеживает розу ветров. Сейчас ветер северо-западный, не в сторону Новосибирска, поэтому неприятный запах чувствуют только те, кто живет неподалеку, — рассказал мэр Новосибирска.

Также Анатолий Локоть сказал, что сейчас проводится расследование, которое установит виновника пожара на полигоне. А еще по прогнозам синоптиков на выходных будет дождь, который поможет быстрее справиться с пожаром.

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