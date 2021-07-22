«Это почерк не моей мамы!»: житель Новосибирска попытался вступить в наследство и обнаружил, что родительская квартира продана

Судебные тяжбы из-за квартиры, которая находится в этом доме, длятся уже год. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено героем публикации.

63-летний житель Новосибирска Олег Хан после смерти матери рискует остаться на улице. Мужчина судится со своими сестрой и племянником из-за наследства, он обвиняет их в подделке бумаг. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

«МАМА С СЕСТРОЙ ПОССОРИЛИСЬ»

В трехкомнатной квартире в Калининском районе Олег жил вместе с мамой, сестрой и ее сыном.

— У мамы был сахарный диабет. По началу она сама справлялась, но становилось только хуже и хуже. Нам приходилось ухаживать за ней, водить в больницу. Когда у мамы начались проблемы с ногами, она почти перестала вставать с кровати, — рассказал КП-Новосибирск Олег. — Еще уточню, что у моей сестры два сына. Жил с нами только один.

По словам мужчины, пожилая женщина еще при жизни составила завещание. В соответствии с документом квартира делилась на четыре части. После смерти пенсионерки она перешла бы к ним в собственность, и тогда Олег вместе с родственниками сами решали бы, как распределить имущество.

— В 2013 году, когда началась история с приватизацией квартиры, между моими мамой и сестрой произошла ссора. Мама решила, что выпишет дочь и ее детей из квартиры, и пусть делают что хотят. В 2016 году она снова прописала их у себя. Жалко стало, все-таки родственники, — объясняет пенсионер.

«ОНА НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАЛА»

Когда пожилая женщина попала в больницу перед смертью, то, предчувствуя скандал между детьми, решила переписать завещание.

— Мы обратились к юристу, чтобы все переоформить. Достали документы, начали смотреть сайт «Мои документы» и узнали, что квартира давно не принадлежит матери. Якобы она продала ее своему внуку, моему племяннику! Это было возмутительно. Мы тут же начали разбираться, — говорит Олег.

Подчерковедческая экспертиза. Фото: предоставлено героем публикации.

К сожалению, сибирячка вскоре умерла. А вот выяснение деталей об операции с документами выпало на долю сына.

Через полгода после похорон Олег написал заявление на право вступить в наследство, пошел к юристу, чтобы аннулировать сделку. Но тут его ждал новый сюрприз от родни: выяснилось, что пенсионера выселяют из квартиры через суд.

— Административное дело, оказывается, уже шло вовсю, а я и не знал. На суде мы подали встречный иск. Благодаря почерковедческой экспертизе нам удалось доказать, что моя мама не заполняла документы. Да я и сам вижу: это подчерк не моей мамы, — показывает результаты мужчина. Но в них же написано, что подпись все-таки принадлежит женщине, а вот ее данные заполнены не ее рукой.

Запись в графе "продавец" сделана рукой не пенсионерки. Фото: предоставлено героем публикации.

Судебные тяжбы продолжаются с 2020 года.

— Я хочу, чтобы возбудили уголовное дело, чтобы правоохранители заинтересовались этими документами, — возмущается мужчина.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«ОНА САМА ПРОСИЛА ЗАПОЛНИТЬ ДОКУМЕНТЫ ЗА НЕЕ»

КП-Новосибирск поговорили с племянником Олега Хана Михаилом. Он рассказал свою версию событий:

— Бабушка сама продала мне эту квартиру. Мы ездили с ней к нотариусу и во все остальные конторы. Она попросила заполнить за нее документы, так как болела и ей было тяжело, но она сама все подписала. А дядю я хочу выселить, потому что это теперь моя квартира, к тому же у меня возникают вопросы к его образу жизни. Мне он ничего хорошего в жизни не сделал.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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