«Ела тысячу калорий в день»: как актриса Софья Зайка менялась и сидела на диетах для сериала «Фитнес»

Сначала актриса весила 100 кг (слева), затем сбросила 20 кг за два месяца. А теперь вернулась к прежней форме. Фото: предоставлены Софьей Зайка

Актриса Софья Зайка вернула свои Plus Size формы. ТНТ-Премьер выложил первые серии пятого сезона сериала «Фитнес». И его главная героиня предстает перед зрителем вновь в роли пышки, в то время как в прошлых сезонах актриса активно худела и приближалась к идеальному весу. В каком весе комфортно жить самой Софье Зайке, чем приходится жертвовать ради работы в кино, какие диеты реально помогают, она рассказала в интервью КП-Новосибирск.

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ ПОХУДЕНИЯ

— В пятом сезоне моя героиня худеть не будет. Там сценарий направляется совсем в другую сторону. Хотя я была бы рада, наверное, если бы мне сказали, что для сезона надо сбросить вес снова. Потому что профессия меня сильно мотивирует. Для роли я похудею очень легко, я могу, — призналась КП-Новосибирск Софья Зайка. — Но в новом сезоне «Фитнеса» тема похудения уже не затрагивается. Там много других тем, которые не менее важны: клуб, который свалился на мою Асю как снег на голову, бизнес-партнер, который когда-то чуть не стал мужем (и непонятно, какие у них чувства друг другу до сих пор), окружение и многое другое. Поэтому сейчас я в своем, наверное, максимальном весе. Но сам сериал уже не про похудение, а про отношение к себе и к людям.

За два года съемок героиня стала директором фитнес-клуба, а актриса приобрела известность. Фото: предоставлены Софьей Зайка

— До этого мы видели, как ради роли Аси вы безжалостно расставались с лишним весом. Расскажите, как это удавалось? Что это за секретная диета?

— Честно говоря, я очень не люблю слово «диета». Каждый раз, когда я садилась на диету, меня хватало ненадолго. Диета для меня — ограничения, а я не люблю, когда меня ограничивают хоть в еде, хоть в чем-либо еще. Ко второму сезону «Фитнеса» я худела очень быстро, за три месяца сбросила 20 килограммов. Хотя так быстро худеть нельзя. Был массаж, каждодневные тренировки, диета с дефицитом калорий — и в итоге у меня получилось. Весь второй сезон я ела всего 1000 калорий в день — мне привозили четыре контейнера с приготовленной едой, и так я держалась. Но после съемок улетела на Кубу, потом — к родителям в Новосибирск и меньше чем за месяц набрала 10 килограммов. Такой вот обратный эффект быстрого похудения, — продолжает Софья. — К третьему сезону я снова сбросила вес за два месяца, тут уже помогли тренировки по боксу. В четвертом сезоне весила уже чуть больше, а к пятому сезону вернулась в свой изначальный вес. На съемках пятого сезона мы даже смеялись, что я «закольцевала» свой вес. От чего ушла, к тому и пришла.

Ради роли Софья сидела на строгой диете, ходила на массаж и упражнялась. Но повторять не советует. Фото: предоставлены Софьей Зайка

«КАЖДЫЙ ГОД ОТМЕЧАЮ ДЕНЬ, КОГДА МЕНЯ УТВЕРДИЛИ»

— На какие еще жертвы вы готовы ради кино?

— Сама профессия у нас жертвенная. У меня понятия такие: или полностью — или никак. Как говорит мой педагог заслуженная артистка РФ Тамара Исмаиловна Кочержинская, актриса новосибирского театра «Глобус»: «Если ты хочешь быть актером, то только с жаждой. Это как хотеть пить в пустыне. Если такого чувства нет, то идти в актерскую профессию даже не стоит». И мне эти слова со студенчества так запали в душу, в голову, что я всегда это вспоминаю. И конечно, приходится жертвовать многим: и свободным временем, и сном, и общением с друзьями, и даже какое-то время личной жизнью. Потому что бывают периоды, когда тебя дома нет сутками, а то и месяцами, ты проводишь дни в экспедициях, на гастролях и репетициях. Но это кайф! Я вот только что приехала из долгой экспедиции — практически без выходных работала семь месяцев. Но на второй день отдыха я уже взвыла, что хочу обратно на съемочную площадку. Актерская профессия — это как наркотик для меня.

— А популярность? Вам нравится, что вас называют звездой сериала?

— Я не считаю себя звездой, мне еще расти и расти. Вообще, не люблю, когда по отношению к людям говорят «звезда», и не люблю тех, кто считает себя звездой. Звезды — на небе. Что касается «Фитнеса», то это любовь. Я безгранично благодарна этому проекту, сценаристам, режиссерам, коллегам — партнерам, продюсерам. Благодаря «Фитнесу» я распробовала профессию (я про кино), я очень благодарна, и каждый год 21 марта я отмечаю день, когда меня утвердили. Потому что это было начало нового пути, новые двери, новые люди, новые эмоции, новый опыт. Первый мой большой проект — первая главная роль!

Актриса постоянно худела и полнела, но теперь нашла свой оптимальный вес в 85 кг. Фото: предоставлены Софьей Зайка

— А какой вес для вас комфортный?

— Конечно, я, как человек то худеющий, то толстеющий, могу сказать честно и уверенно, что большой лишний вес — это нехорошо (в первую очередь для здоровья). Хотя сама сейчас практически в максимальном своем весе, скоро буду худеть, очень на это надеюсь. Потому что тяжесть — это неудобно. И всем, кто собрался худеть, желаю прекрасных результатов — постепенных, верных и долгих. И без фанатизма и с умом: тише едешь — дальше будешь. Это касается всего, не только похудения. Для меня самый комфортный вес был, когда я снималась в третьем сезоне «Фитнеса» и когда занималась боксом. И то была полненькой, но быть меньше я и не хочу. Главное — комфорт и здоровье.

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