«Каждые полгода она пыталась похудеть»: как нестандартная актриса Софья Зайка стала звездой российских сериалов

Сибирячка стала звездой сериалов почти сразу после театрального института. Фото: предоставлены Софьей Зайка

Актриса Софья Зайка сбросила 20 килограммов на глазах у всей страны — в роли главной героини сериала «Фитнес». И именно эта работа прославила девушку и добавила поклонников. Но мало кто знает, что до звездного дебюта она жила в Новосибирске, ради актерской карьеры работала аниматором и развлекала гостей ночных клубов, втайне мечтая о больших ролях. Чем провинциалка Plus Size покорила столицу и почему внешность для актрисы не главное — в материале КП-Новосибирск.

Софья вскоре оставила театр ради карьеры в сериалах и кино. Фото: Алсу Фатыхова/НГДТ п/р С. Н. Афанасьева

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДОНОР»

Актриса из Новосибирска Софья Зайка стала открытием для ведущих комедийных режиссеров России. К 27 годам девушка успела сняться в кассовом фильме «Холоп», известном сериале «Домашний арест» и стать главной героиней сериала о похудении «Фитнес». Софья пришла в кино из обычной семьи: мама — врач по спортивной физкультуре, папа — чемпион мира по самбо. Девочка со школы мечтала быть в центре внимания — драмкружок, баскетбол, плавание, теннис и международные конкурсы по вокалу. Желание быть на сцене привело ее в Новосибирский государственный театральный институт.

— Таких людей называют эмоциональным донором. Софья далеко не потомственная актриса: ее папа — бывший спортсмен, а мама — врач. Но в семье она росла счастливым ребенком, это было видно и по чувству юмора, и по доброжелательности и оптимизму. У Сони был очень правильный «человеческий замес», полученный именно в семье. Депрессия и самокопания — это не про нее, она не терялась ни при каких обстоятельствах, — рассказала КП-Новосибирск преподаватель НГТИ Марина Шелевер.

Семья вырастила дочку в любви, которой актриса делится со зрителями. Фото: Предоставлено Софьей Зайкой

«БИЛАСЬ НАСМЕРТЬ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ»

Конечно, где-то внутри Софья все равно боялась потеряться на фоне утонченных девушек в театральном институте. Но курс ее быстро принял, а преподаватели были поражены пластичности полненькой студентки. На репетициях она такое вытворяла, что Соню даже прозвали гуттаперчевой куклой. Сказывались не только отцовская страсть к самбо и тренировки с бросками, но и бесшабашная натура девушки.

— Она пришла к нам еще подростком, лет в 16 — 17. Внешне — уже фактурная синеокая красавица, а внутри — еще ребенок. Яркая, оптимистичная натура со своими переживаниями и сложной душой. Каждые полгода она билась насмерть, чтобы похудеть, но, достигнув малейших положительных результатов, расслаблялась. Бесконечно боролась с курением — и вечно проигрывала. Не представляю, насколько тяжело ей пришлось, чтобы похудеть для съемок в сериале «Фитнес», — поделился с КП-Новосибирск создатель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев.

Актриса ночами подрабатывала в клубах, заодно тренировалась смешить публику. Фото: Анастасии Тамарковой, предоставлено порталом Десперадо.рф // предоставлено Софьей Зайка

Параллельно с учебой Софья работала. Была моделью Plus Size, подрабатывала аниматором в ночных клубах Новосибирска. Встречала ночных тусовщиков в костюме русской барышни, заодно пробуя себя в таком актерстве.

— К первой паре Софья обычно просыпала. Но все студенты подрабатывают, пытаются устроиться по своему профилю. И Соня тоже этим грешила, — уже с улыбкой вспоминает Сергей Афанасьев.

Софья - многоплановая актриса, но в сериалах у нее комедийное амплуа. Фото: Екатерина Кастерина, предоставлено НГДТ под руководствомС. Н. Афанасьева

Театральный институт сделал из Софьи Зайки настоящую актрису. Вместе с одногруппниками девушка пережила и первую серьезную влюбленность, и первое расставание. Вместо жалоб выбрала себе роль Джульетты в пьесе Шекспира, хотя ей назначили играть кормилицу. Она из кожи вон лезла, доказывая, что сможет сыграть юную влюбленную девушку, несмотря на свои формы, и убедила весь курс разыграть две версии спектакля.

— Это крутой замес — когда в одной актрисе уживаются комический, драматический, острохарактерный, героический типажи. Она настоящий мастер короткого эпизода, это очень подходит для кино. Софья поработала у меня всего один сезон и потихоньку уехала в Москву, сказала — пробоваться в театры. А сама стала появляться в рекламе и сериалах, — добавляет Сергей Афанасьев. — Но нельзя оставаться в одном амплуа в угоду продюсерам. Великий Юрий Никулин всю жизнь страдал от этого. Хочется, чтобы Софья сохранила все навыки — и драмы, и трагедии. И я ей желаю только успеха, у нее все для этого есть.

Актрису называют «эмоциональным донором». Фото: предоставлено Софьей Зайка

КСТАТИ

Жила в одном дворе с Элджеем

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. В 2011 году окончила гимназию № 1, жила в одном дворе с Алексеем Узенюком (Элджей). В 2015 году окончила Новосибирский государственный театральный институт, мастерскую Сергея Афанасьева. С 2015 по 2017 год работала в Новосибирском городском драматическом театре под руководством С. Н. Афанасьева. С 2017 года проживает в Москве, снималась в сериалах «Фитнес» (пять сезонов), «Домашний арест», комедиях «Холоп», «Мисс Полиция» и еще 10 картинах. На данный момент закончила съемки в сериале «Восемь способов любить» и занята в съемках фильма «Искренне ваша» и сериалов.

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