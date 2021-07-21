Последние новости Новосибирска на 21 июля 2021 года: сибиряк сократил школьницу, представившись гадалкой, перевозчик выиграл дело о масках

Последние новости на 21 июля 2021 года. Фото: Алексей Булатов // предоставлены героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

СИБИРЯК СОВРАТИЛ ШКОЛЬНИЦУ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Любовная драма в Новосибирской области закончилась больницей и арестом. 35-летний Максим два года встречался со школьницей, часто поднимал на нее руку из ревности. Односельчане знали его как простого скотника, но на самом деле он под именем гадалки Радиславы выманивал деньги в интернете. Максим устроил сцену ревности и исколол свою 17-летнюю девушку ножницами. После чего она попала в реанимацию.

МАСКА — ДЕЛО ПАССАЖИРА

Новосибирский перевозчик Михаил Большов выиграл дело о масочных штрафах в суде. Мужчине хотели выписать штраф в размере 100 тысяч рублей за двух пассажиров без масок. Он смог доказать, что ни кондуктор, ни водитель, ни владелец транспортного предприятия не отвечает за тех, кто нарушает масочный режим.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ ДЕВОЧКУ

Новосибирские пожарные спасли восьмилетнюю девочку из горящей квартиры. ЧП случилось на улице Татьяны Снежиной. Там загорелся балкон. Сотрудники МЧС нашли ребенка в задымленном помещении и эвакуировали.

В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ КОШКА ВЫКОРМИЛА ХАРЗЯТ

В Новосибирском зоопарке кошка стала второй мамой для новорожденных харзят. Она уже выкармливала и каракалов, и сервалов, и дальневосточных котят. Родная мама харза родила малышей, а пустя примерно 15 дней просто вынесла их на улицу. Тогда нам пришлось их забрать и докармливать искусственно.

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