«Думают, что она их мама»: домашняя кошка выкармливает харзят-отказников из Новосибирского зоопарка

Домашняя кошка выкармливает малышей-харзят. Фото: Владимир Габов

В Новосибирском зоопарке 29 марта родились малыши-харзята. Однако новоиспеченная мамочка воспитывать потомство отказалась: тогда на помощь пришла обычная домашняя кошка.

— Эта кошка уже давно живет у нас в зоопарке, она привыкла к местной атмосфере, шуму и людям. И уже не раз становилась так называемой «приемной мамой» для тех детенышей, которых животные отказывались воспитывать. Так, у нас она выкармливала уже и каракалов, и сервалов, и дальневосточных котят. А теперь вот еще и харзят, — рассказали КП-Новосибирск в Новосибирском зоопарке.

Кошка заботится о детенышах. Фото: Дмитрий Находов

Как рассказали в зоопарке, с харзами подобные случаи уже происходили. В период выведения потомства эти животные очень пугливы и подвержены стрессу. В таком состоянии они могут не только отказаться от детенышей, но и даже навредить им.

— Эта самочка у нас молодая, родила в первый раз и, спустя примерно 15 дней, малышей она просто вынесла на улицу. Тогда нам пришлось их забрать и докармливать искусственно. Тут-то и пришла на помощь наша «приемная мама-кошка», — пояснили в зоопарке.

Сейчас две маленькие харзочки уже немного подросли и вместе со своей «приемной мамой» обитают в уличном вольере. Домашнюю кошку зверьки, по словам работников зверинца, приняли как родную.

— Сначала, конечно, они были очень маленькие, чтобы что-то понимать. Им бы лишь бы было молоко, а чье оно — не важно. Но сейчас они очень к ней привязаны, как к родной маме. Несмотря на то, что уже подросли и больше играют друг с другом, по-прежнему любят находиться рядом с ней. Да и она себя ведет как настоящая мамочка: вылизывает их, согревает, — рассказали в зоопарке. — Нам даже в какой-то момент показалось, что харзята немного подражают ее мяуканью, а кошка наоборот — их чириканью.

Харзята воспринимают ее как свою маму. Фото: Владимир Габов

В течении месяца, когда малыши еще немного подрастут и окрепнут, их переведут в общий вольер к их сородичам.

Отметим, что в Новосибирском зоопарке харза содержится с 1979 года. Первое потомство было получено в 1982 году. Настолько успешно эти животные не размножается ни в одном зверинце. При этом, во всех зоопарках мира, включивших харзу в свои коллекции, содержатся потомки наших животных. В разное время наш зоопарк отправлял харз в Дрезден, Мюнстер, Нюрнберг, в зоопарки Голландии, Великобритании, Польши.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как детеныша рыси в Новосибирском зоопарке также выкармливала домашняя кошка.

Смотреть видеосюжет В Новосибирском зоопарке домашняя кошка выкармливает детенышей харзы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кормит, греет, вылизывает»: домашняя кошка воспитывает рысенка-отказника из зоопарка

Малыш отлично себя чувствует и весело проводит время со «сводным братом» в Новосибирске (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.