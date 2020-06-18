2020-06-18T17:19:52+03:00
Дом. Семья

«Кормит, греет, вылизывает»: домашняя кошка воспитывает рысенка-отказника из зоопарка

Малыш отлично себя чувствует и весело проводит время со «сводным братом» в Новосибирске
Алена КУЛЕШОВА
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Домашняя кошка выкармливает рысенка из Новосибирского зоопарка. Фото: Елена Черненко\ Андрей ПоляковДомашняя кошка выкармливает рысенка из Новосибирского зоопарка. Фото: Елена Черненко\ Андрей Поляков
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В Новосибирском зоопарке 26 мая у рыжей рыси Сары родился детеныш. Однако выкармливать малыша мама отказалась. Тогда на помощь пришла обычная домашняя кошка.

— К сожалению, такое часто бывает и в природе, и в условиях зоопарков: новоиспеченные мамы отказываются ухаживать за потомством. Причины установить сложно, но известно, что дело может быть в проблемах со здоровьем самки или детенышей или из-за стрессовых факторов. В нашем зоопарке на помощь часто приходят домашние кошки, которые сами недавно стали мамами, — рассказали КП-Новосибирск в Новосибирском зоопарке. — В данном случае это кошка одного из наших сотрудников: родной котенок на пару дней старше рысенка. Детеныша домашняя любимица приняла и находится с ним постоянно: кормит, греет, вылизывает. Для кормилицы это, конечно, дополнительная нагрузка, но мы создали для нее максимально комфортные условия, хорошо ее кормим и следим за ее здоровьем.

Рыжие рыси содержатся в Новосибирском зоопарке с 1990 года. Фото: Елена Черненко\ Андрей Поляков

Рыжие рыси содержатся в Новосибирском зоопарке с 1990 года. Фото: Елена Черненко\ Андрей Поляков

В настоящее время приемная мама-кошка вместе с детенышами находится в специальном помещении зоопарка, где выкармливают молодняк. По словам сотрудников, то, что рысенка выкармливает пусть и домашняя, но все же кошка, — очень хорошо. Это позволит ему расти и развиваться среди сородичей. Как утверждают специалисты, малыш не понимает, что кошка — не его родная мама, поэтому воспринимает спокойно. А со своим «названным братом» рысенок уже не разлей вода: котята вместе играют, дурачатся и спят, свернувшись клубочком около общей мамы.

Рысенок чувствует себя отлично и любит играть со «сводным братом». Фото: Елена Черненко\ Андрей Поляков

Рысенок чувствует себя отлично и любит играть со «сводным братом». Фото: Елена Черненко\ Андрей Поляков

Уже скоро, когда рысенок немного подрастет и окрепнет, его начнут выпускать в вольер на улице, постепенно увеличивая его время пребывания там. А когда хищник совсем вырастет и перестанет нуждаться в материнской заботе, его переведут в вольер, где обитают его сородичи.

Когда малыш немного подрастет, его начнут выпускать в вольер на улице. Фото: Елена Черненко\ Андрей Поляков

Когда малыш немного подрастет, его начнут выпускать в вольер на улице. Фото: Елена Черненко\ Андрей Поляков

Отметим, что рыжие рыси содержатся в Новосибирском зоопарке с 1990 года. Практически все представители вида, живущие в российских зоопарках, — это дети, внуки и правнуки наших животных. В природе рыжая рысь водится от крайнего юга Канады до Центральной Мексики и от восточного до западного побережья США. Несмотря на то, что дикая кошка хорошо лазает по деревьям, забирается она на них только в поисках пищи или убежища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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