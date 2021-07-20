В Новосибирске пожарные спасли восьмилетнюю девочку из горящей многоэтажки. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Во вторник, 20 июля, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ЧП. Там, на улице Татьяны Снежиной, случился пожар. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.

— Горит квартира по адресу Татьяны Снежиной 31. К месту проехали шесть пожарных расчетов и «скорая помощь», — рассказали очевидцы в группе «Октябрьский район Новосибирск».

Выяснилось, в квартире загорелся балкон. А в помещении, где произошло ЧП, находился ребенок — девочка восьми лет.

— Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на балконе. Там горели домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Сама квартира от огня не пострадала. В жилье находилась девочка восьми лет. Пожарные в ходе тушения эвакуировали ее на свежий воздух, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, ребенок не пострадал. Что стало причиной возгорания, установят дознаватели МЧС.

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