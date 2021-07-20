Новосибирский перевозчик выиграл дело о масочных штрафах

Людей без масок заметили в маршрутке № 55. Фото: предоставлено Михаилом БОЛЬШОВЫМ

Новосибирскому перевозчику Михаилу Большову удалось выиграть дело о масочных штрафах. Он доказал в суде, что не обязан платить за пассажиров, ехавших в его маршрутках без средств защиты.

Михаил уже 20 лет занимается пассажирскими перевозками. Под его контролем несколько городских маршрутов: № 12, 55 и 62. Как только началась пандемия коронавируса, всех сибиряков обязали ездить в общественном транспорте в масках. Исполнение постановления губернатора регулярно проверяют сотрудники минтранса и полицейские.

— Они проводили рейды в течение года. Представители контролирующих органов стоят на остановках и фотографируют пассажиров без масок. Ну и водителей тоже. Иногда делают снимок и сразу же заскакивают в маршрутку и оформляют протокол, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Большов, представитель компании. — У нас было два случая. Одного пассажира без маски увидели осенью, а второго — зимой.

Как утверждает Большов, людей просто сфотографировали, а уже после — составили протоколы на организацию и водителя. Спустя пару месяцев Михаил узнал от юристов, что дело дошло до суда.

— Нам пытались доказать, что это мы ответственные за ношение масок. Но пассажир сам должен понимать, что он обязан ездить в общественном транспорте в маске, чтобы минимизировать заражение других. Водитель не имеет права не пустить в маршрутку, но он обязан предупредить, — объясняет мужчина. — На стеклах висят объявления, что без масок нельзя. Многие заходят в маршрутку, рассчитываются и снимают маску. Водителю сложно физически контролировать 18 человек и проверять, все ли едут в масках. Он должен следить в первую очередь за дорогой.

По словам Михаила, он был уверен в своей правоте и смог это доказать это в суде. Разбирательства длились полгода. Минтранс требовал оштрафовать перевозчика на 100 тысяч.

— Я не буду описывать тонкости, благодаря которым нам удалось выиграть дело, — кратко отвечает Михаил.

Перевозчик также отметил, что сейчас пассажиры стали более дисциплинированными. Если в самом начале пандемии, год назад, люди сопротивлялись и игнорировали средства индивидуальной защиты, то сейчас многие без напоминания натягивают на нос маску во время проезда в салоне маршрутки.

По данным минтранса, сибиряки все-таки не всегда соблюдают масочный режим. Так, например, за одну только неделю было составлено 40 административных протоколов за данное нарушение. А во время рейда в метрополитене из подвижного состава были выведены 15 человек, с ними провели беседы в комнате полиции. С 25 гражданами, использующими средства индивидуальной защиты неправильно, были проведены профилактические беседы. Двоим сибирякам и вовсе отказали в проезде без маски.

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