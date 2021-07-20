В Новосибирске началась большая зачистка: город избавляют от рекламы

К массовому приезду туристов власти обещают сделать Новосибирск привлекательнее Фото: Евгений КОЧКИН

До молодежного первенства по хоккею – полтора года. Но будущий чемпионат уже прочно прописался в новостной повестке Новосибирска. Вот – очередное решение городских властей: зачистить главные улицы от наружной рекламы. Рабочие уже вовсю сдирают баннеры, сбрасывают фанеру и спиливают огромные железяки.

Эстетическое счастье досталось Красному проспекту и проспекту Карла Маркса, Димитровскому и Октябрьскому мостам, улицам Челюскинцев, Гоголя… Всего под зачистку попадают 19 улиц, по которым, наверняка, будут гулять иностранцы.

- Конструкции, создающие визуальный шум, операторы уберут самостоятельно. Бюджетные деньги не будут использованы ни на компенсацию, ни на сам демонтаж, — заверяет председатель комитета рекламы и информации мэрии Олег Хорошунов.

Чиновники говорят, что до зимы (уже до ближайшей) ликвидируют 200 рекламных конструкций. И, мол, в этом будет не только эстетический плюс, но и хозяйственный, прагматичный. Многие афиши и лайт-боксы занимают ценное место на асфальте.

- Мешают уборке снега, проходу пешеходов на тротуарах, а с появлением в городе компаний кикшеринга - и проезду горожан на электросамокатах, - говорят в мэрии.

Хоть кто-то позаботился о самокатчиках, которых в последнее время только ругают.

По замыслу, освобожденный от рекламы город станет более желанным для туристов. Болельщики приедут на чемпионат, вернутся в Европы, расскажут друзьям, что в Новосибирске – красиво.

- Отсутствие рекламы даст эффект туристической привлекательности города, инвестиционной привлекательности. Это уже проверено в других городах. А гости, которые приезжали к нам, были весьма недовольны таким мусорным видом огромного количества рекламы, - прокомментировал КП-Новосибирск архитектор Игорь Поповский.

Чиновники подсчитали, что часть рекламы уже убрали. А вы заметили, что стало чище и красивее?

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