Сибиряк, называющий себя гадалкой Радославой, совратил восьмиклассницу, а потом чуть не убил ее из ревности

Манипулятор бил свою пассию, но она возвращалась к нему после извинений. Фото: предоставлены героями публикации

Криминальная драма с элементами магии произошла в небольшом селе Краснозерского района Новосибирской области. 17-летнюю Алису* с многочисленными ранениями от ножниц доставили в реанимацию местной больницы. Девочка чудом выжила и назвала имя преступника — 35-летнего Максима Ш., правда, были у него и другие имена — Радослава Маркова, Агния Русакова, Валентина Чехова — все эти женщины в интернете писали, что они гадалки и наводили порчу. Оказалось, что девочка два года сожительствовала с черным магом, пока тот не решил ее убить.

«ВЕЛА СЕБЯ КАК ПРИВОРОЖЕННАЯ»

Роман «черного мага» с сибирской лолитой длился почти два года. Алисе было 15, училась в восьмом классе, когда познакомилась с Максимом, который старше ее в два раза. Стройный парень подарил школьнице розу и позвал пить пиво под луной. Вскоре девочка забросила учебу и перестала ночевать дома.

— Алиса попала во взрослую компанию и там ее подруга свела с этим Максимом. Через месяц он совратил дочку, она даже скрывать не стала. Я тут же побежала в полицию. Но там не стали возбуждать уголовное дело, потому что дочь не знала его полных данных. Паспорт-то он ей не показывал, — рассказала КП-Новосибирск Лариса, мама школьницы.

Девочка бросила школу, говорит — ухажер запрещал ей учиться или работать. Фото: предоставлены героями публикации

Родители были против связи дочки со взрослым мужиком, но Алиса стала неуправляемой — сбегала к нему, а дома закатывала истерики: «Люблю, вы ничего не понимаете!».

— Как привороженная себя вела, — вздыхает Лариса. Она говорит, что в итоге устала бороться с дочкой и отговаривать ее и махнула на эту связь рукой.

Девочка с горем пополам окончила девятый класс и перебралась к своему суженому, который оказался подпольным черным магом.

СКОТНИК-МАГ

Для родственников Максим был простым работягой-скотником (работал в совхозе), однако многие замечали, что зарабатывает он куда больше других мужиков.

Секрет дохода — волшебство. Оказалось, что Максим возомнил себя колдуном и, используя разные имена в соцсетях помогал брошенным невестам навести порчу на бывших или приворожить коллегу.

За фейковыми страницами гадалок скрывался хитры блондин. Фото: соцсети // Алексей Булатов

Предприимчивый парень вел больше семи страничек в соцсетях называя себя Радославой Марковой, Еленой Борисовой, Анастасией Вандакуровой, Валентиной Чеховой, Анной Петровной Третьяковой, Тамарой Процко, Агнией Русаковой. Доверчивые клиенты вряд ли догадывались, что под всеми этими аккаунтами скрывает предприимчивый колхозник в трениках с вытянутыми коленками и трехдневной щетиной. Прозрение приходило только после того, как магия не срабатывала, а волшебник испарялся после получения аванса.

— Максим мастерски обирал людей, отчасти сам во все это верил, пытался и меня приворожить. Однажды убиралась дома и нашла записку со своим именем и заклинанием. Но в большей степени это было не по-настоящему, а бизнес. Он представлялся в интернете гадалкой, черным магом, ведьмой в седьмом поколении и так далее. Предлагал приворот, отворот, порчу. Люди писали ему на почту, переводили крупные суммы, а он их кидал и блокировал. Хвастался, что за пару лет заработал больше миллиона, — рассказала КП-Новосибирск» Алиса.

Часть денег приходила на карту школьницы. Девушка предоставила редакции «КП-Новосибирск» скриншоты этих переводов. Неизвестные ей люди из других регионов присылали крупные суммы — от 3,5 тысяч рублей до 6 тысяч рублей, некоторые отправляли по 12-13 тысяч рублей. Еще больше денег приходило на «Киви-кошелек».

Мужчина обещал привороты на женских форумах и выманивал крупные суммы. Они приходили на карточку девочки Фото: соцсети

Интернет полон различных отзывов, где этих гадалок, от имени которых переписывался Максим, называют шарлатанками и жалуются на мошенничество. Но лучшую рекомендацию колдуну дали в полиции.

— Неоднократно был оштрафован за брань в общественном месте, вовлечение подростков в употребление алкоголя. По месту жительства характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, склонен ко лжи, — сообщил КП-Новосибирск источник в полиции.

«ЭТО БЫЛ АД!»

Жизнь школьницы и мага была похожа на Дом-2. Он постоянно ее ревновал, она оправдывалась. В ход шли кулаки. Потом он просил у избитой девочки прощение. И она прощала.

В ночь на 13 июля парочка разыграла очередную кровавую драму. Местный участковый приехал по вызову в один из домов. Навстречу ему вышла окровавленная девочка, которая каждые пять минут теряла сознание. Полицейский вызвал «скорую», врачи положили школьницу в реанимацию. Придя в себя, она и рассказала о женихе-тиране.

— Это был сущий ад! Я приехала помогать его маме в огороде. Днем скосила траву, потом встретила приятеля и пошла к нему в гости. Вскоре приехал пьяный Максим и ударил меня по лицу, приревновав к приятелю. Силой и угрозами отвел домой, стал пинать ногами. Потом взял кочергу и орал, что прибьет меня. Мне стало страшно, я схватила парикмахерские ножницы и воткнула ему в плечо. Он выхватил ножницы и стал колоть везде: в голову, грудь, ноги, руки. Я истекала кровью, а он кричал: «Ты моя и только моей должна быть». Потом напился и уснул, а я сбежала из дома, истекая кровью, — рассказала КП-Новосибирск Алиса.

Ревнивый колдун заколол школьницу ножницами, она семь дней провела в реанимации. Фото: предоставлено героями публикации

Врачи «скорой» сказали пациентке, что еще бы час и они не смогли бы ее спасти. Слишком много крови потеряла. Девочке наложили 11 швов и подключили к ИВЛ. Алиса еще долго будет восстанавливать свое здоровье, ведь раны не только внешние: у девушки даже пробито легкое.

На столь тяжкий вред здоровью отреагировала полиция. Мужчину задержали, свою вину он отрицать не стал. Суд поместил Максима под арест, тем более, что раньше колдун оказался судим за кражи, побои, угрозы убийством и преступления на сексуальной почве.

— Он постоянно меня бил и ревновал. Хотя сам ходил по бабам, с подружками обнимался и целовался, — плачет Алиса. — Я дурочка что прощала его. Это не человек, а зверь!

«ОН ЕЕ ЛЮБИЛ, ОНА С УЧИТЕЛЕМ КРУТИЛАСЬ»

Школьница уверена — она не первая жертва домашнего тирана. Раньше Максим уже избивал девушек, бил бывшую жену — она сбежала от него с ребенком. Даже поднимал руку на родную маму, но та все равно жалела сыночка.

— Отец рано умер, дедушка с бабушкой тоже, и я всю жизнь сама растила Максима. В школе он учился на одни пятерки, а потом не поступил в институт, попал в плохую компанию и начал пить. Да, у него тиранический склад, что оправдывать тут. Девушек бил, мог меня ударить, когда я за них вступалась. Но куда мне, пенсионерке на костылях, его остановить. Да и кроме сына, хоть такого, я никому не нужна — он заботился, лекарства приносил, я болею сильно. А теперь его арестовали, я одна осталась, — рассказала КП-Новосибирск мама подозреваемого Оксана.

Мама пыталась отговорит девочку, даже писала в ПДН. Но та закатывала истерики. Фото: предоставлены героями публикации

А вот двоюродная сестра Максима Светлана защищает брата. Она считает, что школьница сама довела парня «до ручки».

— Он ей покупал платья, водил в парикмахерскую и на маникюр, в кино и кафе. Пока он вкалывал, она ходила на гульки. В тот день Максим на работу поехал, вернулся домой — ее нету. Выпил пива, потом узнал — она на вписке была с мужиками, вот он и выдернул девочку с пьянки. Любил безумно, даже жениться хотел через два месяца — подарить кольцо на 18-летие. А она с учителем из своей школы крутилась, люди рассказывали, как тот подвозил ее несколько раз, — говорит Оксана.

Сама школьница отрицает, что общалась с кем-либо из педагогов после уроков.

— Мало ли что Максиму в голову взбредет. Никакой учитель меня не позвонил. Это все слухи деревенские, просто наш сосед — дядя физрука и учитель мог гостить у него, — говорит Алиса. — Человек больной на почве ревности, ему чего только не чудится…

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