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Общество20 июля 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 20 июля 2021 года: мужчина, ударивший ребенка, извинился перед его родителями, за вакциной выстроилась очередь

Публикуем последние новости Новосибирска на 20 июля 2021 года
Никита МАНЬКО
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Последние новости на 19 июля 2021 года. Фото: Вадим Алексеев // Дмитрий Кабанов

Последние новости на 19 июля 2021 года. Фото: Вадим Алексеев // Дмитрий Кабанов

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

НОВОСИБИРЕЦ ИЗВИНИЛСЯ ЗА ДРАКУ С 10-ЛЕТНИМ МАЛЬЧИКОМ

Дворовой конфликт между детьми обернулся скандалом, когда в него вмешался взрослый мужчина. Он ударил 10-летнего ребенка, якобы защищая своего сына от травли. Решать кто прав, а кто виноват будут следователи. Они уже возбудили уголовное дело.

ОЧЕРЕДИ НА ВАКЦИНАЦИЮ

На вакцинацию от коронавируса выстраиваются очереди. Радиоведущий «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев попробовал записаться на вакцинацию через госуслуги, по телефону — все время приходилось ждать. Удалось ли ему все-таки поставить прививку читайте в материале «КП-Новосибирск».

НОВОСИБИРСКИЙ ВИРУСОЛОГ РАССКАЗАЛ О НОВЫХ СИМПТОМАХ КОРОНАВИРУСА

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, назвал новые симптомы у индийского штамма коронавируса. Он похож на кишечный грипп. Так же сместились симптомы поражения дыхательной системы, появился насморк, который раньше был редок у больных COVID-19. Обоняние и вкус тоже пропадают, он не всегда.

В НОВОСИБИРСКЕ НАЧАЛИ ИСПЫТЫВАТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

Вирусологи «Вектора» начали испытания ревакцинации пенсионеров. Первую группу 60+ собрал директор НИИ Марк Карафинка. Пожилые люди поставили прививки семь месяцев назад. Теперь пришло время ревакцинации, все участники группы на здоровье не жалуются.

НОВОСИБИЕЦ НАШЕЛ ГРИБ-ГИГАНТ В ЛЕСУ

Новосибирец нашел гриб-гигант в Караканском бору. Когда его взвесили, то увидели невероятную цифру 115 килограммов. Удивительную находку сибиряк отдал теще, чтобы та приготовила ужин.

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