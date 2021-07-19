Похоже на кишечный грипп: новосибирский вирусолог перечислил новые симптомы коронавируса

Новосибирский вирусолог перечислил новые симптомы коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 19 июля, стало известно, что у тех, кто болеет «индийским» штамом ковида проявляется другая симптоматика в отличие от тех, кто переносит прежний вирус. Так, увеличилось число случаев с желудочно-кишечной симптоматикой. При этом снижение ощущений обоняния и вкуса наблюдается реже. Об этом КП-Новосибирск рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор НГУ Сергей Нетесов.

— Кроме того, немного сместились симптомы поражения дыхательной системы, появился насморк, который раньше был редок у больных COVID-19. Сейчас в России происходит смена превалирующих вариантов вирусов. В крупных городах происходит вытеснение прежних вариантов индийским вариантом «дельта». Но при этом старые варианты также циркулируют. В связи с чем наблюдается разная симптоматика — в зависимости о того, каким именно штаммом человек заражен, — уточнил ученый, — Обоняние и вкус тоже теряются у зараженных штаммом «дельта», но не всегда, — добавил он.

Симптоматика, по словам эксперта, поменялась из-за изменения у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка. Так, он стал немного по-другому взаимодействовать с клетками зараженного человека.

— Аминокислотная последовательность изменилась вроде бы незначительно — всего-то две-три аминокислотных замены, но свойства его изменились существенно. Именно поэтому поменялась и симптоматика, вирус стал нарабатываться в гораздо больших количествах, и сильней стал поражаться желудочно-кишечный тракт, — уточнил ученый.

Сергей Нетесов подчеркнул, что опираться на симптоматику не стоит. Необходимо сдавать анализы, которые подтвердят, каким вирусом заражен человек.

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