За уколом выстроились очереди: в Новосибирске желающих поставить вакцину от ковида вносят в лист ожидания

Очередь в поликлинике оказалась совсем не большой. А ведь я мог попасть в двухнедельное ожидание. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске не утихают баталии между сторонниками прививок и ковид-диссидентов. Первые уверенно побеждают в Фейсбуке, козыряя фотками уколотых плеч. Вторые партизанят в WhatsApp-чатах, тиражируя антиваксерские видеоролики. Оно и понятно: в Фейсбуке высказываются и чиновники, и врачи, и ученые. А вот в мессенджерах они, само собой, в дискуссии не пускаются. Как следствие, в чатах царит такое мракобесие, что средневековые ведьмы нервно варят мандрагору в сторонке.

Этим летом диванные войска стали отступать. Еще весной пойти за прививкой можно было хоть сегодня: утром звонишь в поликлинику, а уже на вечер тебя записывают. Тогда гордые новосибирцы воротили нос: «я лучше переболею», «пусть другие прививаются, а я посмотрю». А вот теперь желающих много. Да только вакцина стала дефицитом - что зеленый горошек в восьмидесятых.

Причины две. Во-первых, накрыло третьей волной. В Новосибирской области побит антирекорд прошлого года: в день медики насчитывают под 200 обладателей диагноза «коронавирус». И это только официальные цифры. Для сравнения, в мае показатели были втрое ниже.

Во-вторых, сибиряки планируют отпуска и догадываются, что без заветной справки дальше собственной дачи могут не уехать. Доберешься до юга, а там с тебя спросят: извольте справочку.

В общем, даже самые отважные бойцы диванных войск постепенно поднимают белые флаги и открывают сайт Госуслуги, чтобы записаться-таки на прививку. А там - оп-па: «Невозможно выбрать дату и время приема». И снизу - приписка: «В ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию».

Госуслуги предлагают на выбор четыре поликлиники, но ни в одной из них нет дат для записи на вакцинацию.

Тут, конечно, хочется поделиться досадой и отправить жалобу. И вот человек открывает окошко для обратной связи, строчит гневное послание, но снова терпит фиаско. Кнопка для отправки обращений не работает.

Пожаловаться на отсутствие записи тоже нельзя.

Ваш покорный слуга тоже собрался делать прививку.

- А где ж ты раньше был? - спросит въедливый читатель.

А раньше у меня антител было столько, что хоть на продажу выставляй. Вот и не спешил. И настаиваю, что был прав. Теперь же купил билеты в отпуск, но чую, что без справки меня из поезда не выпустят.

«Ну ладно, - думаю, - благо в торговых центрах пункты вакцинации открыли: дай-ка запишусь в ближайший».

- Ваша позиция в очереди - 34. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Прогнозируемое время ожидания составляет 47 минут. Благодарим за терпение, - молвил в трубку невозмутимый бот с дамским голосом. А звонил я в больницу № 11, при которой открыт мобильный пункт. Ждать пришлось даже на 3 минуты меньше обещанного.

- Скажите, можно записаться на вакцинацию? - дождался я ответа.

- Можно, но сейчас запись закрыта, - ответила женщина-человек.

Думаю, сегодня у моей собеседницы вся работа - произносить эту фразу.

Я не успокоился и дозвонился в областной call-центр по телефону 124. Мне, наконец, предложили прививку. Но только через 15 дней.

Правда, я все-таки перехитрил систему: пришел в поликлинику без записи и зашел к врачу между пациентами с талончиками.

- А можно мне прививку без записи?

- Можно, - невозмутимо ответил врач.

Журналист новосибирской «Комсомолки» Вадим Алексеев пришел к выводу, что живая очередь — пока самый надежный способ получить вакцину. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В общем, квест я прошел. Но остался в недоумении: есть и Госуслуги, и call-центр, и телефонные боты… А все-таки самый надежный способ - старая добрая очередь.

Мы попытались объяснение этому феномену в пресс-службе регионального минздрава. Но на наши нехитрые вопросы там с ходу ответить не смогли, предложив отправить письменный запрос. Как только получим ответ, обязательно его опубликуем.

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