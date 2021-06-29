Получай, корона, в нос: в «Векторе» рассказали об испытаниях назальной вакцины от ковида

Скоро получить вакцину от ковида можно будет без укола. Вместо шприца с иглой будет спрей. Фото: Shutterstock.

Мы давно привыкли, что вакцины – это укол. Хочешь быть здоровым – подставляй плечо доктору. Где-то и не плечо, конечно, но все равно – иголкой в тело. Пока с коронавирусом можно бороться только так. Но может появиться иной способ.

- Мы ведем разработку вакцины для интраназального применения. Это удобно. Можно будет применять как капли в нос, или как спрей, - рассказала КП-Новосибирск заместитель генерального директора «Вектора», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Центр вирусологии «Вектор» - то самое место, где разработали «ЭпиВакКорону». На базе этой вакцины ученые и хотят сделать капли в нос. Или спрей.

«Устройство» вакцины останется прежним – синтетический антиген, встроенный в белок-носитель. Но вот придание «ЭпиВакКороне» новой формы – это отдельная работа.

- Даже просто поменять объем ампулы нельзя без исследования. Например, было в ампуле по одной дозе, а нужно сделать несколько. Прежде, чем такие ампулы выпускать, нужно убедиться, что вакцина не утратила своих свойств, - объясняет Непомнящих.

В общем, просто взять ампулу для укола, вскрыть и капнуть в нос – не вариант. Биологам нужно еще поработать с колбами и микроскопами.

– Сначала ученые должны понять, работает, вообще, идея, или нет. Затем - доклинический этап - готовится лекарственная форма, и проходят исследования на животных. А после этого, если результаты одобрят Минздрав – исследования с участием добровольцев, - говорит Татьяна Сергеевна.

Первыми вакцину в нос попробуют мыши. До людей очередь дойдет, быть может, в следующем году. Кстати, добровольцы, допущенные к исследованиям, получат даже небольшие гонорары. Ну а там, в случае успеха – жди капли и спреи в поликлиниках.

«А чем вас инъекции не устраивают?» - спросит скептик. Некоторых людей уколы нервируют, как жанр. Вроде, и не больно, а, все равно, неприятно. Но это – даже мелочь. В пользу интраназальной вакцины есть и другой аргумент.

- Достоинство такой формы в том, что вакцина будет формировать иммунитет непосредственно на слизистых. А вирус через них заходит в организм. Значит, иммунитет, сформированный на слизистых, будет более активно препятствовать болезни, - считает Татьяна Непомнящих.

Похоже, на каплях в нос и спреях ученые не намерены останавливаться. «48 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны РФ объявил о разработке еще одной формы – вакцины в виде жевательных таблеток и пастилы.

Только представьте: жвачка против коронавируса! Если к этому делу подключить немного маркетинга, и добавить к антиковидной «жвачке» фруктовый аромат – популярность вакцины точно вырастет.

Но возникает вопрос: а другие формы придать вакцине можно? Допустим, пластырь от коронавируса, мазь, или свечи?

Татьяна Непомнящих сомневается, но и не спешит отрицать.

- Не уверена. Надо исследовать и проверять, - говорит она.

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