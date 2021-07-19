Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ19 июля 2021 6:49

«Вектор» начал испытывать ревакцинацию пенсионеров

Добровольцы из прошлогодней группы получили уже третью прививку от ковида
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакцинация идет по всей стране. Но уже известно, что одной прививки недостаточно - нужно будет ревакцинироваться примерно каждые полгода.

Вакцинация идет по всей стране. Но уже известно, что одной прививки недостаточно - нужно будет ревакцинироваться примерно каждые полгода.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие россияне еще не решились на первую вакцинацию от коронавируса. А некоторые уже записываются в поликлиники «за добавкой». Время-то быстро идет. Первые прививки в Новосибирске ставили в конце прошлого года, а значит можно заряжаться антителами повторно.

Тем временем, медики смотрят, как организмы реагируют на повторное получение вакцины. Во всяком случае, некоторых добровольцев, что участвовали в испытании «ЭпиВакКороны», позвали на «Вектор» вновь.

Еще в конце прошлого года вирусологический центр собирал группу добровольцев 60+. Им ставили прививки и приглашали на обследования — следили, как уколы влияют на здоровье.

— Я был создателем первой группы 60+ которую сам собрал — мои друзья, сослуживцы, товарищи. Как правило все — с «хроникой», потому что за 60 людей здоровых нет. Несколько человек отсеклись сразу. Один из них — мой близкий товарищ, который переболел на ногах и даже не почувствовал этого. Как только мы приехали на «Вектор», у нас взяли анализ, и ему было отказано из-за достаточно высокого титра антител, — рассказал КП-Новосибирск генеральный директор сибирского научно-исследовательского института медико-экологических технологий центра «Сирена» Марк Карафинка. — Дальше было три, или четыре человека, которые после первой вакцинации ухитрились подхватить ковид. Они тоже из группы вылетели. Остальные получили по две прививки.

— У кого-нибудь из них после этого были симптомы ковида? — спрашиваем мы у собеседника.

— Ни у кого. Прошло семь с лишним месяцев. Все живы, здоровы, общаемся.

Этим летом, добровольцев пригласили получить прививку повторно. И, вероятно, за ее действием так же будут наблюдать специалисты.

— В прошлый понедельник мы начали уже ревакцинацию. Первые двое уже получили первую прививку, — говорит Марк Карафинка.

Он говорит, что, получив суммарно уже третий укол от коронавируса, чувствует себя хорошо.

Тем временем, ревакцинировался и другой доброволец, участвовавший в испытаниях на «Векторе» — таксист Сергей Кутафин. Он был добровольцем в группе общей возрастной категории еще минувшей осенью. Повторную вакцину он поставил по своей инициативе, обратившись в поликлинику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приплыли, коронавирус: иммунолог назвал самые ковидоопасные летние развлечения

Вирусолог и врач объяснили, чем опасны аквапарк, батуты и открытые бассейны (подробнее).

«Вакцинированные тоже могут заразиться»: ученый рассказал о новом дельта - коронавирусе

Чтобы защититься от заразы, вирусолог Сергей Нетесов призвал всех носить маски (подробнее).

Новосибирский ученый объяснил, когда пройдет пик третьей волны коронавируса

Сергей Седых рассказал, чем она будет опасна и как можно избежать роста заболевших (подробнее).

«На пандемию влияет климат, а не только маски»: вирусолог рассказал о третьей волне коронавируса в Новосибирске

Александр Чепурнов попытался объяснить, почему сейчас идет подъем заболевания и посоветовал переболевшим однократную вакцинацию (подробнее).

Болезнь 18-летних: вирусолог объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Доктор биологических наук Сергей Нетесов во всем винит прошедшие последние звонки и экзамены (подробнее).

Сколько раз надо вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом: ответ вирусолога

По мнению профессора Сергея Нетесова, перенесшим ковид подойдет «Спутник Лайт» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Новосибирске