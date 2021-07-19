«Вектор» начал испытывать ревакцинацию пенсионеров

Вакцинация идет по всей стране. Но уже известно, что одной прививки недостаточно - нужно будет ревакцинироваться примерно каждые полгода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие россияне еще не решились на первую вакцинацию от коронавируса. А некоторые уже записываются в поликлиники «за добавкой». Время-то быстро идет. Первые прививки в Новосибирске ставили в конце прошлого года, а значит можно заряжаться антителами повторно.

Тем временем, медики смотрят, как организмы реагируют на повторное получение вакцины. Во всяком случае, некоторых добровольцев, что участвовали в испытании «ЭпиВакКороны», позвали на «Вектор» вновь.

Еще в конце прошлого года вирусологический центр собирал группу добровольцев 60+. Им ставили прививки и приглашали на обследования — следили, как уколы влияют на здоровье.

— Я был создателем первой группы 60+ которую сам собрал — мои друзья, сослуживцы, товарищи. Как правило все — с «хроникой», потому что за 60 людей здоровых нет. Несколько человек отсеклись сразу. Один из них — мой близкий товарищ, который переболел на ногах и даже не почувствовал этого. Как только мы приехали на «Вектор», у нас взяли анализ, и ему было отказано из-за достаточно высокого титра антител, — рассказал КП-Новосибирск генеральный директор сибирского научно-исследовательского института медико-экологических технологий центра «Сирена» Марк Карафинка. — Дальше было три, или четыре человека, которые после первой вакцинации ухитрились подхватить ковид. Они тоже из группы вылетели. Остальные получили по две прививки.

— У кого-нибудь из них после этого были симптомы ковида? — спрашиваем мы у собеседника.

— Ни у кого. Прошло семь с лишним месяцев. Все живы, здоровы, общаемся.

Этим летом, добровольцев пригласили получить прививку повторно. И, вероятно, за ее действием так же будут наблюдать специалисты.

— В прошлый понедельник мы начали уже ревакцинацию. Первые двое уже получили первую прививку, — говорит Марк Карафинка.

Он говорит, что, получив суммарно уже третий укол от коронавируса, чувствует себя хорошо.

Тем временем, ревакцинировался и другой доброволец, участвовавший в испытаниях на «Векторе» — таксист Сергей Кутафин. Он был добровольцем в группе общей возрастной категории еще минувшей осенью. Повторную вакцину он поставил по своей инициативе, обратившись в поликлинику.

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