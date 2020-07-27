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В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Вадим АлексеевВадим АлексеевВадимАлексеев
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За людьми будут наблюдать 23 дня. Все это время доброволец не сможет покидать стационар.

За людьми будут наблюдать 23 дня. Все это время доброволец не сможет покидать стационар.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Научный центр «Вектор», что находится под Новосибирском в наукограде Кольцово, с понедельника, 27 июля, начал клинические испытания вакцины от коронавируса. Сначала ее испытали на хомячках, морских свинках и макаках. А теперь испытают на людях в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе вакцину введут себе ее создатели — сотрудники «Вектора». В планах взять в испытатели и пациентов постарше — до 60 лет. Но пока же акцент на здоровых и молодых.

О требованиях к добровольцам «Комсомолке» рассказали сами врачи. В медико-санитарную часть №163 Федерального медико-биологического агентства продолжают набирать добровольцев, записывают по телефону. Мы решили узнать: насколько трудно попасть в экспериментальную группу. Позвонили под видом не журналистов, а обычного жителя.

Ильназ Иматдинов - главный разработчик вакцины. А вы как себе представляли ученого, который спасает мир? Фото: соцсети.

Ильназ Иматдинов - главный разработчик вакцины. А вы как себе представляли ученого, который спасает мир? Фото: соцсети.

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— Мы набираем группу уже на август, госпитализация 23 дня, больничный не предоставляем, — отреагировали на звонок сотрудника КП-Новосибирск в санчасти №163. — Все 23 дня вы находитесь в стационаре, лежите там без права выхода. Вы можете гулять только на территории, прилегающей к стационару, курение также осуществляется в строго отведенных местах. Кормление пятиразовое.

— А передачки из дома можно?

— Можно, в строго определенные дни, но только передачки, а не свидания. Вы не сможете контактировать с людьми, так как вы можете быть заражены. С родными будете общаться по телефону.

— А режим насколько строгий? Смогу почитать, фильмы по ноутбуку посмотреть?

— Сможете. Даже спортом сможете позаниматься. Будут тренажеры, футбольные, баскетбольные мячи.

— А можно справку какую-то на работу? Что по благородной причине хочу отпуск за свой счет?

— Нет, справок никаких не даем. Как и больничных.

А РИСКИ КАКИЕ?

— Это новый препарат, он на основе уже известной вакцины от аденовирусной инфекции. К сожалению, никакой гарантии дать мы не можем. Это первая фаза исследования на людях. Но у вас на руках помимо согласия на испытания будет страховка. 147 тысяч на руки — это вознаграждение за ваше согласие, — рассказали КП-Новосибирск в санчасти, где будет проходить эксперимент.

Правда, попасть в число добровольцев тоже непросто. Здоровье должно быть крепким. И его будут проверять, на слово никто не поверит. Пациентов ждет подробный скрининг: сдача крови, мочи, ЭКГ, УЗИ, спирография, биохимия. И если здоровье и отвага позволят, то 147 тысяч - ваши.

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