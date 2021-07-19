«В ведро не влез, только в багажник!»: сибиряки нашли в лесу гигантский белый гриб

Гигантский гриб не влез в ведро. Фото: Предоставлено Антоном Шаура

Гриб-гигант весом больше килограмма нашел местный житель Антон Шаура. Новосибирец отправился на тихую охоту ранним утром 19 июля.

— Гриб нашли в Караканском бору, в 15 километрах от села Бурмистрово. Четыре часа бродили по лесу, пока не наткнулись на этих гигантов. Самый крупный в ведро не влез — пришлось класть в багажник. Пришли домой, взвесили — 1,115 кг вышло, — рассказал КП-Новосибирск Антон Шаура.

Грибник уточнил, что гриб нормальный — не червивый или сухой. Удивительную находку отдали теще, чтобы та приготовила ужин для всей семьи. Всего за день семейная пара набрала четыре 15-литровых ведра белых грибов.

— Мы грибы не продаем, запасаем для себя. Весь секрет — выйти на сбор пораньше, обычно собираем по понедельникам. Все на работу, а я по грибы, — рассказал Антон Шаура.

Миколог Дмитрий Агеев уточнил, что белые грибы часто бывают крупными. По данным СМИ, предыдущий рекордный белый гриб нашел сибиряк из Болотного. По рассказам грибника, диаметр шляпки составлял 70 см.

Гигантские боровики растут возле села Бурмистрово. Фото: Предоставлено Антоном Шаура

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