«Огромные и чистые!»: новосибирцы показали в соцсетях урожай белых грибов

Новосибирцы показали в соцсетях урожай белых грибов. Фото: предоставлено Ольгой Павловой.

Жители Новосибирской области наслаждаются грибным сезоном. По их словам, богатый урожай можно собрать в Сузунском, Мошковском районах, а также в Спирино и Каракане.

— Белый гриб из березового леса мы собрали в районе Коченево, в лесных околках вдоль трассы, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Ольга.

— Сегодня был в Спиринском лесу. Белый гриб есть, — добавил новосибирец Тимофей.

Кроме того, много грибов в Каракане. Чтобы найти их, нужно проехать подальше в лес. Там, по словам сибиряков, в основном растут березовый и боровой гриб. А вот в Мошковском районе еще полно лисичек. Правда, по словам грибников, уж очень они мелкие.

Богатый урожай можно собрать в Сузунском, Мошковском районах, а также в Спирино и Каракане. Фото: предоставлено Натальей Крауз.

— В Кошево белые грибы огромные! Шляпка в диаметре была сантиметров 35! На удивление плотные и чистые! — рассказали сибиряки.

А еще грибники отметили, сейчас в Новосибирской области начался сезон маслят. Найти их можно Бердске вблизи Спирино и в Завьялово.

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