«Три мальчишки напали на сына!»: сибиряк, ударивший 10-летнего школьника на детской площадке, объяснил свой поступок

Сибиряк ударил мальчика во дворе, заступаясь за сына. Фото: Дмитрий Кабанов.

Видео с дракой между взрослым мужчиной и 10-летним школьником на детской площадке в пригороде Новосибирска облетело все СМИ и интернет-паблики. По версии мамы пострадавшего мальчика, конфликт произошел из-за пачки с чипсами, которую ее сын якобы забрал у другого ребенка. Женщина обратилась за помощью в полицию, правоохранители выясняют, кто же действительно был виноват. Понятно, что взрослый все равно не должен был поднимать руку на школьника. Мужчина, ставший антигероем социальных сетей, и его сын рассказали журналистам КП-Новосибирск свою версию произошедшего.

«СВАЛИ, ПАЦАН!»

Ваня* в тот день, 14 июля, гулял во дворе своего дома, между несколькими многоэтажками. Тут-то его и заприметили соседские мальчишки.

— Я просто пошел гулять, ко мне подошли какие-то пацаны и сказали: «Свали, пацан. Тут закрытая зона, коронавирус». Я подумал, что они просто прикалываются, и продолжил гулять. Но они меня догнали и говорят: «Тебе русским языком же сказали!» А дальше стали ругаться матом. Пока я разговаривал с самым старшим, подбежал маленький, снял грипс (грипсы — резиновые накладки на руль. — Ред.) с моего самоката и убежал. Потом вернул, а потом опять пытался забрать, но я крепко держал свой самокат, и мальчик упал. Тогда старший стал заступаться за друга, обвинил меня, что я его толкнул. За это он тоже меня толкнул и дал пощечину. А еще они мне сказали: «Еще раз тут увидим — порвем». Я стал звонить родителям, а мальчишки убежали в подъезд, — вспоминает тот день юный Ваня.

Сын обидчика пожаловался на травлю и пощечину. Фото: Дмитрий Кабанов.

Папа с мальчиком обошли весь двор, проверили подъезды, но никого не нашли. Воспитательная беседа не состоялась. Ваня ушел домой, но хорошая погода так и манила на прогулку. Мальчик через какое-то время вышел снова, прихватив с собой пачку чипсов.

— Я зашел в домик и опять увидел этих пацанов. Хотел уже звонить родителям, но они подошли сами. Самый маленький сел рядом, выхватил у меня пачку с чипсами и убежал. Я позвонил папе и сказал, что меня ограбили. Мои родители вышли опять их искать и нашли. Мой папа спросил: «Какой мальчик все это делал?». Я ответил, и мой папа его толкнул, мальчик упал. Потом подбежала женщина… А в это время моя мама завела другого мальчика за угол, и они позвонили его папе, договорились о встрече. Вечером мы встретились, родители того мальчика попросили у нас прощения, — продолжает Ваня.

Казалось бы, на этом неприятная история должна была закончиться. Но кто-то выложил видео в интернет, и все началось сначала.

«МЫ ПОШУТИЛИ»

10-летний Леша* — тот самый мальчик, которому досталось от папы Вани.

— Мы над этим мальчиком пошутили сначала. Потом ушли домой. Затем снова вышли и увидели, как другие ребята выхватили у этого мальчика чипсы. Мы решили ему помочь. Побежали за тем ребенком, хотели догнать. А потом пришел папа и стал спрашивать: «Кто забрал чипсы у моего сына?» Тот показывает почему-то на меня — и сразу удар. Я упал на локти. Тут же подбежала какая-то женщина, стала за меня заступаться и, в общем, помогла. Мне было больно и страшно. Когда я упал, у меня в глазах все потемнело. А потом пришла еще мама того мальчика и стала забирать у моего друга телефон, прямо выхватывала, чтобы мы родителям не звонили. Я считаю, что все это несправедливо, потому что я тут вообще ни при чем и чипсы эти не забирал, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший от удара ребенок.

Мама побитого школьника говорит, что у сына сотрясение. Фото: Дмитрий Кабанов.

Сейчас у Леши постельный режим и болит голова. Врачи диагностировали сотрясение и рекомендовали пока не гулять на улице.

«Я ЕГО ТОЛКНУЛ, А НЕ УДАРИЛ»

Родители 10-летнего Алексея написали заявление в полицию. Но и папа Вани не считает себя виноватым, он готов отстаивать свою правду.

— Три мальчишки напали на сына, отобрали самокат, ударили по лицу. Через два часа отобрали чипсы. И речь не о чипсах, а о воспитании детей. Это же травля какая-то. Да, я толкнул того мальчика, и он упал. Я его не бил. Искренне прошу прощения у родителей этого ребенка. Но на тот момент я думал о своем сыне. Ему было больно психологически, а мне — больно за него, — признался КП-Новосибирск отец Вани Олег Шашков.

Драка попала на видео и ролик разлетелся по соцсетям. Фото: скриншот с видео.

Теперь ситуация уже вряд ли решится беседами между родителями и примирением детворы. Анализировать недетские разборки взялись следователи СК. Они возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Прокуратура тоже начала проверку.

На чьей стороне все-таки окажется правда и кто виноват — покажет следствие.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

*Имена героев изменены

Смотреть видеосюжет Сибиряк избил 10-летнего мальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец написал заявление в полицию на 10-летнего мальчика, которого он ударил по лицу

Следователи возбудили уголовное дело, но не против ребенка (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.