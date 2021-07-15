Новосибирец написал заявление в полицию на 10-летнего мальчика, которого он ударил по лицу

Удар был такой силы, что школьник упал на асфальт. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области мужчина наотмашь ударил 10-летнего ребенка ладошкой по лицу. Конфликт произошел на детской площадке в Новосибирске в рабочем поселке Краснообск. Мама мальчика тут же обратилась в полицию, но взрослый не считает себя виноватым. Он написал встречное заявление на школьника. Подробности выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

«ОН ЯКОБЫ ЗАБРАЛ У ДРУГОГО МАЛЬЧИКА ЧИПСЫ»

В тот день Леша* пошел в соседний двор, чтобы позвать друга гулять. Ребята играли на детской площадке. И говорят, что увидели, как другие мальчишки обижают соседского ребенка.

— Как мне рассказал сын, у этого мальчика кто-то отобрал упаковку с чипсами. А мой сын с другом кинулись защищать его и разбираться, в чем проблема. Но в итоге моего сына сделали виноватым во всем. К детям подошел отец того мальчика. Видимо, ребенок показал пальцем на Лешу, перепутав его с другим мальчиком, вот мужчина его и ударил, — рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама Алексея. — Хорошо, что инцидент попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, как мужчина подходит к ребенку и после недолгого разговора бьет мальчика по лицу. Леша упал навзничь и попытался встать. В этот момент к нему подошла мама обиженного ребенка и начала что-то кричать.

Мальчик содрал кожу на локте. Фото: предоставлено Ириной

— На помощь моему сыну прибежала жительница дома. Она как раз заезжала во двор и стала свидетельницей происходящего. Женщина дала сыну свой номер и попросила, чтобы мы с ней связались. Леша пошел домой к другу, он был очень испуган. Отец его друга позвонил моему мужу, а он уже мне, — продолжает мама школьника.

«МУЖЧИНА ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ»

Ирина вместе с Лешей поехала в больницу, чтобы врачи осмотрели сына. Медики не увидели никаких повреждений у ребенка и отправили его домой.

— Ночью Леше стало плохо. Его тошнило, болела голова. Мы еще раз поехали в больницу, и тогда диагностировали сотрясение головного мозга, — говорит Ирина. — И еще мы написали заявление в полицию.

На ногах остались синяки. Фото: предоставлено Ириной

Ирина до сих пор недоумевает, почему чужой мужчина ударил ее сына.

— Он даже не извинился перед нами и не собирается. Как мне сказали в полиции, он написал встречное заявление. Только не знаю, как его будут квалифицировать. Я хочу, чтобы его наказали по всей строгости, — возмущается сибирячка.

Тем временем к делу подключились следователи. Они возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Прокуратура тоже начала проводить проверку.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — прокомментировали в региональной прокуратуре.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

* Имя ребенка изменено по этическим соображениям.

Смотреть видеосюжет Сибиряк избил 10-летнего мальчика.

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