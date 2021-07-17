Последние новости Новосибирска на 17 июля 2021 года: стало известно, кто спрятал тело Стеллы, доктор вживил себе банковскую карту

Последние новости на 17 июля 2021 года. Фото: Влад Комяков // соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО СПРЯТАЛ ТЕЛО СТЕЛЛЫ

36-летний знакомый погибшей Екатерины Плотниковой рассказал, как спрятал ее тело. По версии мужчины, он приехал в коттедж к «госпоже Стелле», но нашел девушку мертвой. Приятель был сутенером и испугался проблем, после чего отвез тело в лес и спрятал в овраге. Он регулярно посещал «могилу» , а потом залил бетоном. . Эксперты проверяют две версии: девушка умерла своей смертью из-за того, что болела сахарным диабетом, или могла скончаться от передозировки наркотиков.

ПОДРОСТОК ПОПАЛ В МЯСОРУБКУ

16-летний юноша работал на птицефабрике под Новосибирском в фаршезаготовительном цехе. Он поскользнулся и попал в мясорубку Парню сломало ребра, предплечье и отрезало палец. Теперь следователи проверяют предприятие, которое допустило подростка к работе.

ДОКТОР ВЖИВИЛ СЕБЕ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

Врач Александр Волчек — известный кибер-активист, который в свободное время испытывает технологии чипирования на себе. У него их уже пять, но на этом он не собирается останавливаться. Новый эксперимент доктора — встроенная в руку банковская карта, с помощью которой можно расплачиваться в магазинах, снимать деньги. Но окончательные результаты испытаний будут известны в августе.

НАРАСТИЛА РЕСНИЦЫ — ЗАЧЕСАЛИСЬ ГЛАЗА

Сибирячка решила нарастить ресницы, заплатив 1300 рублей. Однако скоро глаза начали чесаться, а ресницы выпадать пучками. Потерпевшая вспомнила, что при обработке ресниц обезжиривателем ей приподняли кожу палочкой со средством и оно попало в глаз. Клиентка пожаловалась мастеру, но та заблокировала ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк, закопавший девушку с афрокудрями, 5 месяцев навещал ее тело в овраге

На допросе мужчина признался, что всего лишь спрятал тело мертвой Екатерины Плотниковой, но не убивал ее (подробнее)

Мама найденной мертвой сибирячки с афрокудрями назвала свою версию трагедии

Женщина опознала тело дочери (подробнее)

Следователи проверят птицефабрику, на которой подросток попал в мясорубку

Они выяснят, как на предприятии соблюдается техника безопасности (подробнее)

Новосибирский доктор чипировал себя, вживив в руку банковскую карту

По словам врача, первые результаты эксперимента станут известны в августе (подробнее)

«Все жутко щипало и чесалось»: у сибирячки воспалились глаза и выпали ресницы после некачественного наращивания

Мастер отказалась извиняться и возвращать деньги (подробнее)