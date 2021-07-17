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Общество17 июля 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 17 июля 2021 года: стало известно, кто спрятал тело Стеллы, доктор вживил себе банковскую карту

Публикуем последние новости Новосибирска на 17 июля 2021 года
Никита МАНЬКО
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Последние новости на 17 июля 2021 года. Фото: Влад Комяков // соцсети

Последние новости на 17 июля 2021 года. Фото: Влад Комяков // соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО СПРЯТАЛ ТЕЛО СТЕЛЛЫ

36-летний знакомый погибшей Екатерины Плотниковой рассказал, как спрятал ее тело. По версии мужчины, он приехал в коттедж к «госпоже Стелле», но нашел девушку мертвой. Приятель был сутенером и испугался проблем, после чего отвез тело в лес и спрятал в овраге. Он регулярно посещал «могилу» , а потом залил бетоном. . Эксперты проверяют две версии: девушка умерла своей смертью из-за того, что болела сахарным диабетом, или могла скончаться от передозировки наркотиков.

ПОДРОСТОК ПОПАЛ В МЯСОРУБКУ

16-летний юноша работал на птицефабрике под Новосибирском в фаршезаготовительном цехе. Он поскользнулся и попал в мясорубку Парню сломало ребра, предплечье и отрезало палец. Теперь следователи проверяют предприятие, которое допустило подростка к работе.

ДОКТОР ВЖИВИЛ СЕБЕ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

Врач Александр Волчек — известный кибер-активист, который в свободное время испытывает технологии чипирования на себе. У него их уже пять, но на этом он не собирается останавливаться. Новый эксперимент доктора — встроенная в руку банковская карта, с помощью которой можно расплачиваться в магазинах, снимать деньги. Но окончательные результаты испытаний будут известны в августе.

НАРАСТИЛА РЕСНИЦЫ — ЗАЧЕСАЛИСЬ ГЛАЗА

Сибирячка решила нарастить ресницы, заплатив 1300 рублей. Однако скоро глаза начали чесаться, а ресницы выпадать пучками. Потерпевшая вспомнила, что при обработке ресниц обезжиривателем ей приподняли кожу палочкой со средством и оно попало в глаз. Клиентка пожаловалась мастеру, но та заблокировала ее.

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