Следователи проверят птицефабрику, на которой подросток попал в мясорубку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после инцидента, случившегося на птицефабрике «Улыбино» под Новосибирском. Там на днях, 12 июля, серьезно пострадал 16-летний мальчик — он поскользнулся и упал, попав рукой в мясорубку.

— Доследственная проверка проверка проходит в рамках статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Следователи осуществляют комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, 16-летни подросток, угодивший в мясорубку, получил серьезные травмы. Врачи диагностировали мальчику ушиб грудной клетки, перелом ребер, ампутацию одного пальца и перелом со смещением костей правого предплечья.

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