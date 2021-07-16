Новосибирский доктор чипировал себя, вживив в руку банковскую карту

Доктор предложил подобный чип жене, которая часто теряла карты. Фото: Влад Комяков // Александр Глуз

Новосибирский врач Александр Волчек вживил себе в руку банковскую карту. Об этом он рассказал КП-Новосибирск накануне, 15 июля.

— Пока проект в стадии эксперимента. В августе будут первые результаты испытаний, тогда можно будет рассказать подробнее, — уточнил Александр Волчек.

По словам врача, чип банковской карты вживлен в силиконовый имплант — такой материал безопасен для организма. Медик решился на такой эксперимент, чтобы исследовать возможность вживления имплантов с технологией бесконтактной передачи данных. Александр Волчек отметил, в России уже были попытки вживить себе банковскую карту, однако экспериментаторы в итоге удалили свои импланты.

Александр Волчек известен в СМИ как «Доктор Чип», ранее он давал интервью КП-Новосибирск. Врач продвигает технологии чипирования с бесконтактной передачей данных. В пальцы и кисть левой руки мужчина вживил сразу пять чипов — большинство используется как ключ-карты для доступа на работу и домой. В правой руке врача — чип транспортной карты для экспериментов с оплатой проезда. Себя доктор называет «кибер-активистом» и раздает чипы желающим испытать технологию на себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чип и Доктор»: врач-киборг вкалывает новосибирцам микросхемы, открывающие двери и хранящие пароли

Акушер-гинеколог чипировал более 200 человек - теперь они могут забыть о ключах от дверей и не вспоминать пин-коды (подробнее)

Новосибирский врач вшил себе шесть чипов

Теперь он открывает двери одним касанием пальца и не боится потерять ключи и пароли (подробнее)

Испытано на себе: как я стал киборгом и терся чипом о телефоны девчонок

Корреспондент КП-Новосибирск решил вживить имплантируемый радиочастотный идентификатор, а заодно наладить свою личную жизнь, но что-то пошло не так (подробнее)