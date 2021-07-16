«Все жутко щипало и чесалось»: у сибирячки воспалились глаза и выпали ресницы после некачественного наращивания

Мастер отказалась извиняться и возвращать деньги. Фото: "Ревизорро Новосибирск".

Жительница Новосибирска рассказала о неудачном визите к мастеру по наращиванию ресниц. По словам девушки, после процедуры у нее воспалились глаза. А еще пучками выпали ресницы… За них она заплатила 1300 рублей. Возмущенный отзыв сибирячка написала в соцсетях.

— Наращивала мне ровно 2 часа. При обработке ресниц обезжиривателем приподняла мне кожу палочкой со средством, оно попало в глаз. Все жутко щипало, глаза слезились…После нескольких приклеек ресничек, расчесывала каждый раз щеточкой, что меня еще удивило. Ну думаю ладно, удобно ей так. Техника такая.... А еще патчи постоянно сползали и впивались в сам глаз, она то и дело их отодвигала обратно. К концу процедуры глаза стали красные и воспаленные! — написала сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск».

По словам девушки, вместо классического наращивания она получила ресницы, похожие на «старую зубную щетку». Кроме того, ресницы стали выпадать целыми пучками вместе со своими ресничками. Из-за этого на веках сибирячки появились проплешины. А еще глаза продолжали болеть и слезиться.

По словам девушки, она пыталась выйти на диалог с мастером, который сделал ей такие ресницы. Однако та заняла агрессивную позицию, своей вины не признала, а кроме того, заблокировала девушку.

— Я отправила ей фото «пучков», залитых клеем. И аргументы у нее кончились, она меня просто везде заблокировала и удалила все свои сообщения с переписки. Профессионал своего дела! — написала сибирячка.

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