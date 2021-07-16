Последние новости Новосибирска на 16 июля 2021 года: под Новосибирском нашли женщину с афрокудрями, мужчина признался в убийстве 19-летней давности

Последние новости на 16 июля 2021. Фото: предоставлено героем публикации // соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

МУЖЧИНА ПРИЗНАЛСЯ В УБИЙСТВЕ ДЕВОЧКИ В АКАДЕМГОРОДКЕ 19 ЛЕТ НАЗАД

Житель Тверской области решил признаться в преступлении. Владимир Зиновьев написал, что якобы он убил ребенка в 2002 году. Тогда следователи нашли тело 13-летней школьницы в Академгородке. Владимир убеждал, что именно он виновен в трагедии. Но убийца ли он? Подробнее в материале "КП-Новосибирск".

ТАКСИСТ ОТКАЗАЛСЯ ВЕЗТИ СЛЕПОГО СИБИРЯКА

Новосибирский таксист отказался везти слепого. Незрячий пенсионер целый час ждал машину, и даже вышел на остановку. Но подъехавший таксист отказался его везти, а диспетчер аргументировала это тем, что сибиряк неопрятно выглядел. Мужчина вызвал другое такси и его благополучно свозили в магазин. Теперь незрячий пенсионер готовит жалобу в прокуратуру на таксопарк.

ПОИСКИ СИБИРЯЧКИ С АФРОКУДРЯМИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ТРАГЕДИЕЙ

Полиция нашла пропавшую сибирячку с афрокудрями спустя 5 месяцев. Её тело нашли закопанным в посёлке Рыбачий. Полиция задержала сутенера женщины. Напомним, что сибирячка вела двойную жизнь. У нее была анкета на сайте девушек по вызову.

ШКОЛЬНИКИ НЕ ЗНАЮТ МАТЕМАТИКУ

Половина девятого класса школы №61 в Новосибирске завалили ОГЭ и школу лишили аккредитации. Директора уволили, родители винят учителей, а эксперты видят пугающий тренд — девятиклассники все хуже сдают математику. Почему стало больше двоечников — в материале «КП-Новосибирск».

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