«Психологически это был удар — слезы, истерики»: что делать ученикам, которые завалили ОГЭ по математике

Школьники все хуже сдают математику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске девятиклассники завалили ОГЭ по математике, и школу, где они должны были получать аттестаты, лишили аккредитации. Но проблемы с математикой в этом году были не только в школе № 61. Многие выпускники засыпались, решая задачки. Эксперты рассказали, как выжить тем, кто отчислен из девятого класса.

УЧИТЕЛЬ ЗАБЫВАЛ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Новосибирцы обсуждают скандал в новосибирской школе № 61: почти половина класса дважды завалила ОГЭ по математике. В итоге директора уволили, а школу лишили аккредитации. У учеников остался последний шанс — сдать экзамен 6 сентября. Родители винят во всем школу, ведь они два года требовали найти учителя по математике.

— Мы два года просили дать нашему классу учителя по математике, в школе его просто не было. Директор школы нас успокаивала и обещала помочь детям, но только за два месяца до сдачи ОГЭ. Раньше у нас был учитель — мужчина 40 лет, но не математик — трудовик какой-то. На уроках математики царил беспорядок. Педагог даже забывал домашние задания задавать, а потом ставил двойки за то, что они не сделаны. За два месяца до ОГЭ нам предоставили хорошего преподавателя, но времени было мало. Она дала детям что смогла — спасибо ей за это, — рассказала мама одной из учениц Алена.

В итоге на экзамене ОГЭ 16 из 29 учеников 9 «Б» экзамен завалили. Пересдачу осилили только трое, остальные аттестатов не получили.

Департамент образования мэрии Новосибирска с февраля проводил проверки по жалобам родителей, в итоге уволил директора и незадолго до ОГЭ лишил школу аккредитации. Но, как показал экзамен, это не спасло ситуацию.

Теперь родители забили тревогу в СМИ, начали писать президенту, лишь бы спасти детям год. Администрация района пообещала им нового учителя в августе.

— Моя дочка училась средне, всего две тройки в аттестате выходило. Хотела поступать на парикмахера, но мечта рухнула. Психологически это был удар — слезы, истерики. Я одна воспитываю четверых детей, денег на лицей или репетитора у нас нет. Сейчас дочь уже мечтает о троечке, — добавляет Алена, мама выпускницы.

НАДЕЯЛИСЬ НА КОРОНАВИРУС

Ежегодно есть выпускники, которые не смогли справиться с заданиями ОГЭ и не получили аттестат. Однако за последние годы это первый случай, когда в третьем городе России среднюю школу лишают аккредитации. Эксперты заметили пугающий тренд: в 2021 году дети по всей области, как и по всей стране, сдавали математику хуже.

— Причин много. Школы расслабились после прошлогодней отмены ОГЭ и надеялись, что в этом году аттестаты выдадут без экзамена. Есть и ряд других причин, которые нужно тщательно проанализировать. Самое главное сейчас — не потерять время и готовиться летом, тогда многие сдадут, — считает директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

Хороший учитель это треть успеха экзамена, говорят эксперты Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДЕДКА ЗА РЕПКУ»

Что делать двоечникам, которые завалили ОГЭ в школах? Готовиться к сдаче экзаменов в дополнительный период в сентябре. И если тщательно готовиться, то большинство заваливших ОГЭ пересдадут экзамен и получат аттестат. Но даже если последний шанс упущен, есть возможность выбрать: либо оставаться на второй год, либо переходить на семейное обучение.

— Семейное обучение — это не индивидуальное обучение, никаких справок по здоровью не надо. Родители пишут заявление, и ребенок учится самостоятельно, а в школе он пишет только контрольные работы и экзамен вместе со всеми. Бывают довольно успешные примеры, но все зависит от семьи и самоподготовки ученика. Роль учителя в подготовке к экзамену — это лишь часть успеха, — подчеркивает Сергей Кондратьев.

Второй важный момент при подготовке к пересдаче ОГЭ — домашние задания. Педагоги советуют ученикам самостоятельно решать примеры даже на каникулах, тем более что задания есть в открытом доступе в интернете.

— Все задания ОГЭ есть в открытом банке заданий по ОГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений. Если решать их в течение года, то можно хорошо подготовиться, — уверен Сергей Кондратьев. — Но девятиклассники еще дети — их нужно мотивировать.

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