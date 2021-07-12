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Общество12 июля 2021 16:32

Новосибирскую школу, в которой девятиклассники массово завалили ОГЭ по математике, лишили аккредитации

Дети будут пересдавать предмет осенью, аттестаты они не получили
Алёна ПЯТЕНОКАлёна ПЯТЕНОК
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Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ. остались без аттестатов.

Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ. остались без аттестатов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники пошли на крайнюю и весьма непопулярную меру — приостановили аккредитацию средней школы № 61 в Советском районе Новосибирска. Скандал грянул после того, как один из девятых классов завалил ОГЭ по математике. Что теперь ждет учителей, детей и их родителей, КП-Новосибирск рассказали в региональном министерстве образования.

АТТЕСТАТЫ С НОМЕРОМ ДРУГОЙ ШКОЛЫ

Родители выпускников одного из девятых классов заявили, что большая часть детей завалили ОГЭ по математике. Даже пересдача в июне ситуацию не спасла.

— В большей степени это вина не самих детей, а именно школы. Математику преподавали как попало, педагогов не хватало. Уровень подготовки и дал такой плачевный результат. Теперь часть девятиклассников без аттестатов, а значит, не смогут поступить в колледж. Им придется учиться все лето, нагонять упущенное, осенью снова пересдавать ОГЭ. Только потом им выдадут аттестаты. Получается, что год фактически потерян, — рассказала КП-Новосибирск возмущенная мама выпускника.

Департамент образования пошел детям-двоечникам навстречу: для них обещали организовать дополнительные курсы и консультации этим летом, чтобы ребята смогли устранить пробелы в знаниях. Школу же после такого массового провала наказали. Но формально причиной лишения аккредитации стали не двойки, а нарушения, выявленные во время проверки минобра. Приостановка аккредитации означает, что образовательное учреждение не может выдавать аттестаты. Новость повергла в шок выпускников, которые ОГЭ все-таки сдали. Детей и родителей быстро успокоили: аттестаты выдали, но не от родной школы.

Школа продолжит работу в новом учебном году. Фото: Официальный сайт МБОУ № 61

Школа продолжит работу в новом учебном году. Фото: Официальный сайт МБОУ № 61

— Эта ситуация решилась без проблем. Просто в документе у ребят указан номер другой школы, к которой они были приписаны, — сообщил КП-Новосибирск региональный министр образования Сергей Федорчук.

ДИРЕКТОРА УВОЛИЛИ

Как отметил министр, вопросы к школе № 61 возникли не в одночасье. Специальная комиссия проверяла учебное заведение уже несколько раз. Правда, после этих проверок в стенах самой школы ничего не менялось, работу над ошибками никто не проводил. То, что учителей не хватало и детей учили как попало, выявляли прямо во время проверок.

— Были различные нарушения в сфере трудового законодательства, выявлены несоответствия рабочих программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Все эти недочеты не были исправлены после ранее выданных рекомендаций, поэтому мы приостановили аккредитацию. Лицензия у школы осталась. На исправление ситуации у администрации учебного заведения есть полгода, — говорит Сергей Федорчук.

С директором школы после последней проверки и ее последствий в итоге расторгли трудовые отношения. Заниматься работой над ошибками будет уже новый руководитель, а пока эти обязанности исполняет заместитель по воспитательной работе.

БУДЕТ ЛИ 1 СЕНТЯБРЯ?

Несмотря на возникшие трудности, школа все-таки будет учить детей и 1 сентября встретит новых и старых учеников.

— Это, конечно, единичные случаи, когда мы приостанавливаем аккредитацию, но на дальнейший учебный процесс это никак не повлияет. Дети смогут учиться, и мы надеемся, что через полгода вопрос со сдачей экзаменов и выдачей аттестатов разрешится, — добавил министр образования региона.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте школы, на сегодняшний день здесь есть потребность в учителях английского языка, математики, истории, физкультуры и социальном педагоге.

Министр ответил, что в Новосибирске в отличие от отдаленных деревень и сел нет критичного кадрового голода в системе образования. Он считает, что до осени этот вопрос будет закрыт.

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