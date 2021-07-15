«Шел за ней до квартиры с ножом»: мужчина признался журналистам в убийстве девочки из Академгородка

Ориентировка на преступника от следователей. И мужчина, который утверждает, что именно он и есть преступник. Фото: предоставлено СК по НСО и героем публикации

Редакция КП-Новосибирск днем, 14 июля, превратилась в настоящий филиал детективного агентства. В социальных сетях редактору новосибирской «Комсомолки» пришло сообщение от незнакомца по имени Владимир Зиновьев. Мужчина прислал ориентировку по поиску маньяка, который убил 13-летнюю школьницу в Академгородке в 2002 году, и буднично признался, что это сделал он. А дальше — понеслось. Незнакомец очень хотел выступить с публичным признанием в СМИ и понести наказание за чудовищное преступление.

Фоторобот убийцы, составленный следователями. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

ПЕРЕГОВОРЫ

Дальнейшую переписку с человеком, называющим себя убийцей, выпала честь вести мне. Владимир постоянно твердил, что он тот самый, кого ищут следователи и полиция, но при этом приходилось вытягивать из него информацию по личности, местоположению и каким-то деталям того преступления. Незнакомец хоть и обещал поговорить с нами по видеосвязи, но не торопился давать свой номер телефона. Когда у нас на руках уже были данные этого человека, я связалась с региональным управлением Следственного комитета.

— Его лицо действительно похоже на имеющийся у нас фоторобот. Если он готов с вами встретиться, то назначайте дату и время, мы подстрахуем, — сказал мне следователь на том конце трубки.

Но встречаться и разговаривать по видео наш «маньяк» не спешил. Осмелев, он даже начал выдвигать нам требования.

— Опубликуйте в крупной группе Новосибирска, что этот человек хочет признаться в преступлении, в убийстве девочки. Тогда мне ничего не останется, как подтвердить это на видео, — писал наш странный собеседник.

И только к вечеру мы убедили его поговорить с нами по видеосвязи. Человек, называющий себя маньяком, прислал свой номер мобильного.

ИНТЕРВЬЮ

— Меня зовут Зиновьев Владимир Александрович, 1 июля 1972 года рождения.

— Вы сейчас находитесь в Новосибирске?

— Нет. Это даже под Москвой будет. Кимры (город в Тверской области).

— В чем вы хотите признаться?

— Это было в Новосибирске, где-то в 2002 году. Я девочку изнасиловал и отрезал ей голову. Просто был в Академгородке, приехал туда насчет работы, увидел девочку, шел за ней до дому. Затем поймал в подъезде, где-то после 5-го этажа, не помню уже, но высоко было. Не знаю, почему пошел именно за ней, просто никого другого не было. Думал, что получится чисто добровольно с ней. Потом убежал. А дальше уехал. В 2003-м был в тюрьме.

— А в тюрьму за что попали?

— По другим статьям. Воровство и бабушку там… мачеху мою… кирпичом по голове… Семь лет отсидел.

Журналист пообщался с мжучиной по видеосвязи. Фото: скриншот с видео.

— Почему вы решили признаться в убийстве девочки сейчас?

— Ну, возраст. Совесть, может быть… Не знаю.

— Какого наказания вы ждете?

— Смертная казнь, может быть…

— Что вы сказали бы родителями той девочки сейчас?

— Не знаю…

НЕ ВЕРИМ

После долгой переписки и беседы по видео у нас все-таки осталось много вопросов к этому человеку и ощущение, что нас водят за нос.

— Шел за ней до квартиры с ножом. Нож был как типа охотничьего. Резал не так долго. Острый… Она не кричала, потому что я не давал, — описывал в сообщениях мужчина.

Но весь его рассказ основан на информации из СМИ: дата, место, обстоятельства. Ничего нового, никаких деталей, которые могли бы быть известны только настоящему убийце, Владимир не сообщил. Единственное, за что можно зацепиться, — это чистосердечное признание и его фотография, похожая на фоторобот.

— Возможно, он что-то знает. Будем проверять и работать с ним, — уточнили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Вполне вероятно, что на теле погибшей девочки убийца оставил какие-то следы. Эксперты смогут сравнить образцы 19-летней давности и этого мужчины.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАНЬЯК

Но мы не смогли удержаться и от собственного расследования. Стали сверять фотографию, которую нам прислал наш «маньяк-доброволец», со снимками в интернете. Как выяснилось, человек, желающий взвалить на себя вину педофилов-убийц, гастролирует по всей нашей необъятной родине.

Мужчина готов признаться во многих убийствах. Фото: соцсети.

Сценарий у него один и тот же. Берет на себя преступления, о которых пишут в СМИ, в основном связанные с совращением и издевательством над детьми. Сам при этом не имеет к ним никакого отношения. Оперативники и следователи многих регионов называют его обычным информационным маньяком.

Интернет просто пестрит ориентировками на этого мужчину из Красноярска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Омска… Все эти данные впоследствии не подтверждаются, а СМИ и паблики спешно удаляют публикации. Можем предположить, что и в данном случае никакой новой зацепки в деле об убийстве 13-летней школьницы из Академгородка не появилось. Но Владимир продолжает настаивать:

— Смысл в чем? После того преступления в Новосибирске я иногда делал про себя в интернете заметки, что я маньяк, потому что я такой и есть. Сейчас я говорю правду. В 2002 году я жил в Новосибирске на улице Демаковой.

— Нет такой улицы. Есть Демакова.

— Какая разница? Сколько лет прошло… Преступление тогда совершил я. Нетрезвый это делал все, что я могу еще дополнить? Я просто хочу совесть очистить. Что мне врать? Пусть приезжают за мной.

КП-Новосибирск будет следит за ходом расследования этого дела.

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