В Новосибирске ищут мужчин, которые надругались над маленькой девочкой и убили ее

В Новосибирске ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки, совершенном еще в 2002 году. Следователи опубликовали ориентировки на преступников.

— В отделении по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в 2002 году по факту убийства, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера в отношении малолетней на территории Советского района города Новосибирска, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — пояснили в областном Следственном комитете.

Следователи опубликовали ориентировки на преступников. Фото: СУ СКР по НСО

Всех, кто опознает подозреваемых на ориентировках, просят обратиться по адресу: проспект Карла Маркса, дом № 30, этаж № 7, кабинет № 11, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 304-00-93, 304-00-58. Кроме того, следователи также просят обратиться в органы и пострадавших, в отношении которых с 2001 по 2003 в Советском районе совершались преступления против половой неприкосновенности.

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