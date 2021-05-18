Пожилого новосибирца, который надругался над первоклассницей в подъезде, арестовали

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Преступника, совратившего 8-летнюю девочку в подъезде дома по улице Связистов, полицейские вычислили по записи с камер видеонаблюдения. Им оказался уроженец из стран ближнего зарубежья, имеющий российское гражданство. 63-летний мужчина подкараулил школьницу, когда она возвращалась домой после уроков и зажал ее между этажами.

Мама ребенка, узнав о случившемся, сразу же написала заявление в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ ( насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый находится под арестом, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, недавно жители Новосибирской области самостоятельно скрутили педофила и сдали в полицию. ЧП произошло на станции Шелковичиха. Мать 6-летней девочки застукала своего 25-летнего знакомого, когда он домогался к ее ребенку. Женщина подняла шум, на помощь прибежали соседи. Разозленные сибиряки набросились на парня с кулаками, обезвредили его и позвонили в дежурную часть.

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