Сибиряки избили педофила, пытавшегося надругаться над 6-летней девочкой

Местные жители сами задержали подозреваемого и отдали полиции.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
ЧП произошло на станции Шелковичиха в Новосибирской области. Мать 6-летней девочки застукала своего 25-летнего знакомого, когда он домогался к ее ребенку. Женщина подняла шум, на помощь прибежали соседи. Разозленные сибиряки набросились на парня с кулаками, скрутили его и позвонили в дежурную часть полиции.
Парню понадобилась помощь медиков. Фото: соцсети
— Местный житель станции Шелковичиха сообщил, что в доме на улице Железнодорожной мужчина пытался изнасиловать девочку. Преступника сельчане задержали своими силами, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Чуть позже избитого парня осмотрели медики и диагностировали у него ушибы головы и гематомы по всему телу.
По факту домогательств до 6-летней девочки, а также избиения подозреваемого в настоящее время проводится проверка.
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