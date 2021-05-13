Сибиряки избили педофила, пытавшегося надругаться над 6-летней девочкой

Местные жители сами задержали подозреваемого и отдали полиции. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП произошло на станции Шелковичиха в Новосибирской области. Мать 6-летней девочки застукала своего 25-летнего знакомого, когда он домогался к ее ребенку. Женщина подняла шум, на помощь прибежали соседи. Разозленные сибиряки набросились на парня с кулаками, скрутили его и позвонили в дежурную часть полиции.

Парню понадобилась помощь медиков. Фото: соцсети

— Местный житель станции Шелковичиха сообщил, что в доме на улице Железнодорожной мужчина пытался изнасиловать девочку. Преступника сельчане задержали своими силами, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Чуть позже избитого парня осмотрели медики и диагностировали у него ушибы головы и гематомы по всему телу.

По факту домогательств до 6-летней девочки, а также избиения подозреваемого в настоящее время проводится проверка.

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