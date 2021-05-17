Пожилой сибиряк надругался над первоклассницей в подъезде дома в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП произошло 14 мая в многоэтажном доме по улице Связистов. Маньяк, которому на вид примерно 50-60 лет в темной кепке и медицинской маске зажал в подъезде 8-летнюю девочку, когда она возвращалась домой из школы. Мама ребенка, узнав о случившемся, сразу же написала заявление в полицию.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «Б» ч.4 ст. 132 УК РФ ( насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Проводится расследование. В подъезде были установлены камеры видеонаблюдения, сейчас следователи изучают видеозаписи, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

С ребенком в настоящее время работают психологи.

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