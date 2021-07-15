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Общество15 июля 2021 15:25

«Обозвали грязным, сказали, что замараю салон»: незрячий мужчина обвинил таксиста в том, что тот бросил его на улице в Новосибирске

Незрячий инвалид намерен жаловаться в прокуратуру. Он уверяет, что был одет опрятно, а отказ получил из-за того, что не видит
Никита МАНЬКО
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Таксист оставил незрячего пенсионера ждать на остановке. Но водитель конкурентов повез мужчину

Таксист оставил незрячего пенсионера ждать на остановке. Но водитель конкурентов повез мужчину

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Новосибирска 68-летний Иван Патрахин потерял зрение 13 лет назад. За эти годы ему пришлось столкнуться с разными трудностями, но чтобы его так грубо и нагло ущемили в человеческих правах — такое впервые. Несостоявшаяся поездка на такси настолько потрясла инвалида, что он теперь готов хоть пешком добраться до прокуратуры и добиться наказания для извозчика и диспетчера. Что грозит таксисту за отказ вести инвалида — в материале КП-Новосибирск.

ИСПОРТИЛ ПРАЗДНИК

Пенсионер Иван Иванович Патрахин начал слепнуть 20 лет назад — проявились последствия удара прикладом в армии. А в 2008 году зрение пропало окончательно. К 68 годам пожилой инвалид с проблемным здоровьем оказался практически один, дочь перестала с ним общаться и поддерживать. Слепого пенсионера приютила семья новосибирцев на ОбьГЭС. Мужчина научился все делать сам: готовить, стирать, убирать. Недавно у Ивана Ивановича был день рождения, но отметить не получилось, поэтому он решил накрыть стол, получив пенсию 14 июля. Мужчина приоделся, взял авоську и собрался в магазин за продуктами. И тут начались проблемы с вызовом такси.

— Я позвонил в местное такси, они 20 минут назначали машину. Я вышел из дома, пошел на остановку «Ул. Печатников», стал ждать там. Слышу, что подъехала машина, водитель спросил что-то у прохожего, а тот ответил: «Он слепой». Я понял, что мое такси здесь. Спрашиваю: «Вы таксист?» В ответ — молчание, а потом он ударил по газам, — рассказал КП-Новосибирск Иван Патрахин.

Незрячий пенсионер позвонил диспетчеру такси, надеясь на другого водителя. А в ответ ему нахамили.

— Диспетчер сказала, что мне отказано в обслуживании из-за неопрятного вида. Якобы я весь грязный и замараю салон. Ложь! Я с утра надел свежую рубашку, брюки — стираные да глаженые. От такого хамства я чуть не растерялся. Позвонил в другое такси, приехал шофер с акцентом. Он без вопросов довез меня до магазина, спасибо! — добавляет незрячий пенсионер.

«ТАК ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ»

После таких приключений Иван Иванович стал искать справедливости. Сначала позвонил в диспетчерскую службу и потребовал назвать фамилию водителя и сотрудницы, которые бросили его на дороге как бездомного котенка. Но ответа не получил.

Сибиряк теперь готовит жалобу в прокуратуру. Иван Иванович требует оштрафовать руководителя компании, диспетчера и водителя. В прокуратуре корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что инвалид имеет на это полное право.

— Нарушение прав потребителя может иметь место, если была оказана платная услуга. Здесь можно заявить иск о компенсации морального вреда и обосновать ее размер. Кроме того, прокуратура при проверке привлечет департамент транспорта, предприятие могут оштрафовать, — сообщили в прокуратуре Заельцовского района.

В самом таксопарке отказались комментировать скандальную историю, сославшись на то, что начальство будет на работе только в понедельник.

Комментарий эксперта

«СЕЙЧАС ИНВАЛИДОВ ОБИЖАЮТ РЕЖЕ»

Новосибирские инвалиды нередко сталкиваются с отказом везти их без какой-либо причины. Например, водители автобусов не выдвигают специальный пандус для колясочников, хотя достаточно нажать кнопку и немного подождать. Водители маршруток могут уехать от безногого инвалида — подобный случай уже описывали СМИ. А таксисты часто отказывают в перевозке незрячих с собакой-поводырем. В отделении Всероссийского общества слепых проводят обучающие семинары для работников сферы услуг: водителей, продавцов, кондукторов и таксистов, это помогает сделать людей добрее.

— В последние годы стало меньше скандалов с незрячими, все-таки общество начинает лучше относиться к инвалидам. Но остаются жалобы на продавцов в маленьких магазинах, которые не могут описать ассортимент. В такси порой возникает непонимание со стороны водителей-иностранцев — они отказываются везти слепого с собакой-поводырем из религиозных соображений, — прокомментировала КП-Новосибирск председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых Яна Логвиненко. — Нам достаточно оставить комментарий диспетчеру по телефону и в приложении, что пассажир незрячий. И тогда таксисты понимают, извиняются.

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