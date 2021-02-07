После публикации в «Комсомолке» новосибирские ветеринары выдали справку для собаки-поводыря

У Дарго со здоровьем все в порядке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Собаке поводырю после публикации в «Комсомольской правде» выдали справку о состоянии здоровья. Напомним, что Дарго нужен был этот документ для получения денежной компенсации в размере 25 тысяч рублей. Справку не выдавали, потому что не было установленной формы, как ее выписывать.

— Специалист из Фонда социального страхования связались с клиникой, и им удалось договориться о форме справки и как ее правильно выписать, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Архипова.

Сибирячка уже отнесла все документы в фонд и радуется тому, что наконец-то удалось решить ее проблему.

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