После публикации в «Комсомолке» новосибирские ветеринары выдали справку для собаки-поводыря

У Дарго со здоровьем все в порядке.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Собаке поводырю после публикации в «Комсомольской правде» выдали справку о состоянии здоровья. Напомним, что Дарго нужен был этот документ для получения денежной компенсации в размере 25 тысяч рублей. Справку не выдавали, потому что не было установленной формы, как ее выписывать.
— Специалист из Фонда социального страхования связались с клиникой, и им удалось договориться о форме справки и как ее правильно выписать, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Архипова.
Сибирячка уже отнесла все документы в фонд и радуется тому, что наконец-то удалось решить ее проблему.
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