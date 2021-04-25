Прокуратура проверит владельцев маршруток, которые отказались везти инвалида без ног

Мужчина ползал перед маршрутками, но водители уезжали. Фото: стоп-кадр

Водители и владельцы маршруток ответят за скандал с отказом везти инвалида без ног. В воскресенье, 25 апреля прокуратура Новосибирской области организовала проверку.

По информации СМИ и « пабликов» перевозчики — водители 72 и 17 маршрутов — отказали в услуге мужчине-инвалиду. Прокуроры Заельцовского района Новосибирска и Новосибирского района организовали проверку законодательства о пассажирских перевозках, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, девушка-очевидец рассказала «КП-Новосибирск» об этой ситуации:

— Водители 72 и 17 маршруток отказались везти инвалида. Он к ним полз, а они уезжали. Так, сначала уехал водитель 17 маршрутки, а водитель 72, увидев ползущего человека, даже останавливаться не стал. Люди просили их подождать, кричали им об этом, бесполезно. При этом мужчина без ног был совершенно трезвый.

По словам свидетельницы, инвалид в итоге забрался в автобус №147 и уехал.

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