«Мы в рабстве»: сибирячка нашла послание о помощи в упаковке с помидорами

Сибирячка купила в супермаркете упаковку помидор черри и нашла внутри послание с просьбой о помощи. Фото: предоставлено героем публикации издания «Прецедент»

Сибирячка купила в супермаркете упаковку помидор черри и нашла внутри послание с просьбой о помощи. В коробочке лежала небольшая бумажка с надписью: «Помогите, мы в рабстве».

— Сначала я подумала, что это розыгрыш. Теперь всем знакомым звоню и спрашиваю, что делать. Я понимаю, что я не могу это взять и просто выкинуть. Я представляю какие-то рабочие дома. Говорят, что в Ставрополье это процветает, — рассказала сибирячка изданию «Прецедент».

В самом магазине, где женщина купила упаковку с необычной начинкой, пояснили, что подобное у них происходит впервые, и пообещали установить цепочку поставок, чтобы попытаться разобраться в произошедшем. А сама сибирячка все же решилась написать заявление в полицию.

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