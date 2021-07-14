Последние новости Новосибирска на 14 июля 2021 года: сибирячка напала на школьницу без маски, задержали торговку поддельными сертификатами о вакцинации

Последние новости на 14 июля 2021 года. Фото: предоставлено героями публикации // Владимир Веленгурин

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

СИБИРЯЧКА НАПАЛА НА ШКОЛЬНИЦУ БЕЗ МАСКИ

Скандал разгорелся в поселке Чик под Новосибирском. Сибирячка заподозрила соседскую школьницу в распространении коронавируса. У ее матери подтвержденый COVID — 19, а она не носит маску, пока ее мама болеет на карантине. Девочка отмечала 11-летие, когда соседка сделала замечание. Спор почти перерос в драку, на защиту выскочила больная мать. В итоге соседка ударила женщину.

СИБИРЯЧКА ТОРГОВАЛА ПОДДЕЛЬНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ О ВАКЦИНАЦИИ

Новосибирские полицейские задержали подозреваемую в торговле поддельными сертификатами на улице Аникина. По данным полиции, 58-летняя женщина держала дома 57 печатей поликлиник и 21 печать врача, а первый сертификат продала за 10 тысяч рублей.

СИБИРЯК ПОХИТИЛ БЫВШУЮ ДЕВУШКУ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Сибирячка Анна влюбилась в альфонса с сайта знакомств. Сначала он дарил цветы и звал на ужины, а потом занял 100 тысяч рублей. После этого мужчина стал распускать руки, врать, что работает в ФСБ. Девушка просила вернуть долг, а в ответ слышала только угрозы. Сибиряк начал ее преследовать, затем выманил на встречу и увез в лес, где избил ради расписки о прощении долга. Анне удалось вырваться и сбежать от абьюзера. Теперь мужчине грозит реальный срок.

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СБЕЖАЛИ ИЗ КОЛОНИИ

Двое заключенных сбежали из колонии строгого режима ИК-8 в Новосибирске. Мужчины отбывали срок за тяжкие преступления — торговлю наркотиками и присвоение имущества. ГУФСИН просит новосибирцев сообщить любою информацию о местонахождении преступников по телефонам: 279-08-04, 8-913-001-02-93, 8-923-731-32-33.

СИБИРЯК ВЫБРОЩИЛ ЩЕНКА С 5 ЭТАЖА

Новосибирец выбросил чужого щенка шпица из окна пятого этажа. Хозяйка Кристина только вышла из комнаты, как пьяный мужчина выкинул собаку за окно. Малыш выжил. Его с тяжелыми травмами увезли в клинику. Хозяйка собаки до сих пор не может прийти в себя, а у мужчины одно объяснение своего поступка: «выпустил погулять».

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