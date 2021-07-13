В ГУФСИН рассказали, за что отбывали срок сбежавшие из новосибирской колонии заключенные

Стало известно, кто сбежал из колонии в Новосибирске. Фото: ГУФСИН

В ГУФСИН по Новосибирской области прокомментировали информацию о сбежавших из ИК-8 заключенных. Они находились на участке-поселения колонии и могли передвигаться без присмотра, чем и воспользовались.

— 27-летний Александр Горлов из Барабинска осужден за преступления против собственности и за продажу наркотиков, 25-летний Виталий Козлов из Новосибирска осужден за преступления против собственности, — уточнили в ГУФСИН.

Если у вас есть информация о местонахождении сбежавших осужденных, просьба сообщить по телефонам 279-08-04, 8-913-001-02-93, 8-923-731-32-33.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что жителей поселков, рядом с которыми расположена колония, предупредили о том, чтобы они проверили бани и сараи, а потом закрыли их на замок, а также не выпускали на улицу одних детей и проявили бдительность.

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Жителей поселков, которые расположены рядом, просят не выпускать детей на улицу одних. (подробнее)

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