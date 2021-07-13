В Новосибирске из колонии строгого режима сбежали два заключенных

В Новосибирске из колонии сбежали два заключенных. Фото: соцсети
В Новосибирске из исправительной колонии №8, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, сбежали двое заключенных. Информация об этом появилась в соцсети, а потом вирусом разлетелась по чатам поселков, расположенных в нескольких километрах от ИК-8.
— Жителей поселков просят проверить и закрыть все сараи на участках, не выпускать одних детей на улицу, — говорится в сообщении старшей по одному из поселков.
Также в чатах размещены фото заключенных и номер телефона, по которому можно сообщить любую информацию, которая поможет поймать беглецов.
Корреспондент КП-Новосибирск позвонил по телефону. На том конца провода человек представился, как оперуполномоченный ГУФСИН.
— Это не фейк, это правда. Звоните, если будет информация по сбежавшим, — сообщил КП-Новосибирск сотрудник.
В ГУФСИН КП-Новосибирск официально информацию не подтверждают, но и не опровергают.
Информацию о сбежавших заключенных обещают прокомментировать позже.
В ГУ МВД по Новосибирской области также сообщили, что информация уточняется.
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