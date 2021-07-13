Новосибирец выбросил щенка шпица из окна пятого этажа, заявив, что «выпустил его гулять»

Сейчас животное спасают ветеринары. Фото: предоставлено Екатериной.

Случай вопиющей жестокости произошел в Ленинском районе Новосибирска. Там накануне, 12 июля, из окна 5-го этажа мужчина выбросил щенка шпица. Малыш выжил — его с подозрением на разрыв внутренних органов увезли в клинику. Сейчас за его жизнь борются ветеринары. Подробности о том, что произошло, КП-Новосибирск рассказала хозяйка щенка, Екатерина.

— Вчера я вместе со своим семимесячным Пигфордом была в гостях у знакомого. Сначала мы все, несколько человек, сидели в одной комнате, а потом мы вышли, а там остался хозяин квартиры вместе с щенком. Хозяин был выпивший. Потом мы услышали, как хлопнула дверь — я вернулась в комнату и не нашла там своего щенка. На мои вопросы хозяин квартиры заявил, что выпустил его гулять. Я тут же выбежала на улицу искать Пигфорда — переживала, что он породистый, его украдут. Все обежала вокруг, как вдруг, мой взгляд упал на бежевый комочек, лежащий под окнами… С дрожащими ногами подошла, увидела, что он живой… Дальше все как в тумане. Я помню только, что каким-то чудом я встретила Кристину, она оказалась волонтером и увезла нас в ветклинику, — поделилась с КП-Новосибирск сибирячка.

В клинике щенка обследовали. Ветеринары подозревают у него разрыв селезенки и ушиб мочевого пузыря. Еще у собачки анемия и множественные ушибы. Каким-то чудом, по словам хозяйки, обошлось без переломов.

— Ему сделали переливание крови, есть вероятность, что потребуется операция. Врачи переживают, что его маленькое сердечко не выдержит наркоза. Щенку сейчас очень больно — ему дают препараты, чтобы хоть немного облегчить его состояние. Ну и конечно, у него сильный стресс. Он глазенками смотрит, не понимает, за что с ним так поступили, — со слезами говорит Екатерина.

Врачи мониторят состояние Пигфорда: ему делают УЗИ и берут анализы. Если ему станет хуже, щенка придется оперировать. Но и тут прогнозы неблагоприятные…

Екатерина не может понять, зачем ее приятель так поступил с щенком. Никакого внятного объяснения мужчина не дал.

— Вероятно, алкоголь так повлиял на него… Не знаю, не приходит на ум никакого объяснения этому ужасу! Что важно, я и подумать не могла, что этот человек способен на такое! Я не первый год знаю его — жутко осознавать все это. Он не просто его выбросил, а еще же инсценировал все так, будто бы выпустил его на улицу..., — вздыхает Екатерина.

Сибирячка добавила, она намерена написать заявление в полицию. Девушка хочет, чтобы тот, кто сделал больно ее питомцу, ответил за жестокость по закону.

Сейчас хозяйка и волонтеры держат кулачки за то, чтобы маленький Пигфорд пошел на поправку. В этом ему очень нужна помощь врачей. К сожалению, наблюдение и лечение в клинике дорогостоящие.

— Буду рада, если откликнутся люди, которые захотят помочь Пигфорду выкарабкаться… Мне одной не справиться, — отметила Катя.

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