«Он превратился в монстра»: сибиряк похитил бывшую и вывез в лес после ее заявления в полицию

Подозреваемый знакомился с девушками, влюблял их в себя и присваивал их деньги. Фото: предоставлено героями публикации // соцсети

Жительница Новосибирска Анна О. судится с бывшем парнем, который превратил ее жизнь в голливудский триллер с похищением. Встречались они всего месяц, но за такой короткий конфетно-букетный период потенциальный жених назанимал у девушки 100 тысяч рублей. Почувствовав неладное, Анна попыталась разорвать отношения с человеком, который вел себя как абьюзер, но тот отобрал телефон и силой увез в лес. И это было не свидание и не попытка вернуть угасшие чувства. Парень хотел только одного: чтобы одновременно с расставанием ему простили все долги. Чем закончилась криминальная история — в материале КП- Новосибирск.

СЧАСТЬЕ БЫЛО НЕДОЛГИМ

Сибирячка Анна в свои 30 лет уже была готова к созданию семьи и серьезным отношениям. Но руководящая работа и постоянные командировки на Дальний Восток чаще всего отодвигали поиски принца на второй план, времени ходить в рестораны, бывать на тусовках и где-то знакомиться с мужчинами катастрофически не хватало. Анна зарегистрировалась на сайте знакомств — так ведь теперь многие ищут свою судьбу. В числе первых кандидатов ей написал Виталий Красилов*. Спортивный, галантный и общительный ухажер покорил сердце девушки красивыми свиданиями — ужины при свечах, букеты и лепестки роз на полу. Строил серьезные планы — говорил о свадьбе и совместной дочке (якобы его бывшая жена оказалась той еще стервой и забрала ребенка). Скоро далеко не бедная Анна купилась на эти слова и жесты.

— Через месяц мы стали жить вместе в его съемной квартире. Прошла неделя, и Виталий стал занимать у меня деньги, жалуясь на проблемы в бизнесе. Довольно скоро общая сумма одолженных средств достигла почти 100 тысяч рублей. И как только я начинала напоминать о возврате денег, Виталий превращался в монстра — кричал матом, выкручивал руки, хватал за шею. Он не выпускал меня из квартиры, прятал ключи от моей машины. После этого извинялся, просил прощения, целовал руки. Но у меня как пелена с глаз спала, и однажды ночью я сбежала, забрав часть своих вещей, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Бывший преследовал девушку и угрожал, лишь бы не отдавать долг. Фото: предоставлено

«Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ»

А позже открылись и другие стороны личности сожителя. Романтичный бизнесмен оказался простым спекулянтом — ездил на арендованной машине, продавая защитные маски и пытаясь разбогатеть на ситуации с пандемией. Сбежав от него, девушка стала требовать отдать долг 100 тысяч рублей. В ответ бывший стал угрожать и давить — писал оскорбительные SMS, поджидал у подъезда, скидывал фото ее машины у работы и возле дома, намекая, что следит за ней.

— Виталий звонил с неизвестных номеров и даже запугивал связями — якобы он майор ФСБ и меня «просто никто не найдет». Скидывал фото своего удостоверения, которое было поддельным. Это есть в материалах дела. Все ради того, чтобы я простила ему долг. В ответ я пригрозила пойти в полицию и написать заявление, — продолжает Анна. Это немного охладило его пыл и он предложил встретиться у ТЦ «Галерея Новосибирск», чтобы спокойно обсудить ситуацию. Уже в машине бывший парень опять начал намекать, что он хоть и брал деньги взаймы, но хорошо было бы зачесть их в счет долга за проживание девушки в его квартире. А потом и вовсе озверел: вырвал из рук смартфон и потребовал удалить фото липовых корочек и скриншоты угроз. Мирной беседы не получилось.

После этой встречи Аня все-таки написала заявление в полицию. Правоохранители разыскивали парня две недели. А девушка начала проводить собственное расследование и узнавать другие подробности тайной личной жизни бывшего ухажера.

— Я хотела найти его родителей, чтобы они убедили сына вернуть долг. Вышла на бывшую жену Виталия, она мне буквально раскрыла глаза. Я поняла, что еще легко отделалась на тот момент. Как оказалось, отец уже несколько лет не общается с сыном, так как сам стал жертвой его махинаций. Такой же жертвой была и мать, которую Виталий оставил без квартиры и пенсии. А бывшему лучшему другу он вообще сжег дом и угрозами пытался заставить отказаться от заявления. Были и еще такие же, как я, наивные женщины, которые, купившись на романтику, давали ему деньги в долг, — говорит Анна.

Бизнесмен ездил на арендованных авто и был многим должен. Фото: предоставлено героями публикации

«БИЛ ПО ГОЛОВЕ НА КАЖДОМ СВЕТОФОРЕ»

Любопытство сибирячки очень разозлило Виталия. Он снова начал угрожать. В этот раз Анна записывала звонки. Бывший назначил очередную встречу, в полиции ее заверили: ничего страшного быть не должно. Девушка села в машину на парковке ТЦ «Сибирский Молл».

— Как только я села в машину, он нанес мне первый удар по голове. Заблокировал двери и схватил меня за волосы, прижал головой к подлокотнику между сиденьями. Куда мы ехали — я не знала, но просила отпустить меня и не бить. Виталий продолжал наносить удары по голове, когда останавливался на светофорах, и я уже не могла запомнить дорогу. Когда он остановился и отпустил мне волосы, я поняла, что мы находимся в каком-то лесу. Меня тошнило, были сильные боли в голове и груди, — вспоминает девушка.

Похититель завез бывшую подругу в сторону Заельцовского парка. Там он стал вымогать расписку о том, что Анна простит ему долг 100 тысяч рублей и кражу телефона, а еще официально подтвердит, что не имеет к нему претензий, иначе он убьет девушку и скинет в овраг. Пришлось согласиться.

— Виталий сразу успокоился и подобрел. Я поняла, что мы были возле Заельцовского парка, и притворилась, что хочу пить. Бывший не поверил, но, к счастью, у него кончался бензин — и ему пришлось завернуть на заправку на улице Сухарной. Он велел сидеть тихо и потребовал денег, я дала пустую карточку, чтобы он не смог заправиться. Как только похититель вышел из авто, я выскочила из машины и побежала в магазинчик. А Виталий сразу сел в машину и уехал, — описывает Анна.

Жертва добивалась ареста похитителя два месяца. Фото: предоставлено героями публикации

ЖЕРТВЫ ОБЪЕДЕНИЛИСЬ

В результате Анна поняла, что Виталия будет не так-то просто остановить. Очередного заявления в полицию девушке показалось мало, и она объединилась с бывшим другом своего парня, тем самым, который остался без жилья из-за пожара. Они даже помогли полиции провести несколько засад на Виталия. Но попытки перехватить подозреваемого на авто провалились. А при встрече с подставными людьми Виталий выскочил из машины и удрал.

— Виталия задержали только через два месяца, для меня это были 60 дней настоящего ада. Непрекращающийся террор, преследования, слежка, звонки, SMS и так далее. Я боялась выходить из машины вечером, когда возвращалась с работы, боялась даже стука в дверь. Я и его бывший друг написали заявление напрямую в Следственный комитет, и вскоре его поймали. Знаю, что задерживали его на съемной квартире, взламывали входную дверь, — поделилась Анна.

ЖИЗНЬ НАЛАДИЛАСЬ

После пережитого ужаса и неудачных отношений судьба улыбнулась Анне — она встретила достойного мужчину, вышла замуж и родила ребенка. Но до сих пор боится, что похититель выйдет из тюрьмы и будет мстить.

— Меня очень поддержали друзья, родители. После всего пережитого я с головой ушла в работу, это помогло мне отвлечься от ненужных мыслей. Я понимала, что единственная моя вина в том, что когда-то я ему поверила, — добавляет Анна. — А девушкам, оказавшимся в такой ситуации, могу посоветовать не молчать, не прощать и добиваться наказания.

А между тем обвиняемый Виталий Красилов до сих пор отрицает свою вину и, видимо, еще надеется выйти на свободу.

— Сейчас он находится под стражей, ему предъявили обвинение сразу по четырем статьям: «Грабеж», «Вымогательство», «Похищение человека с применением насилия» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По совокупности наказания ему грозит до 12 лет лишения свободы, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Редакция КП-Новосибирск следит за процессом, следующее судебное заседание состоится в августе.

*Имя потерпевшей и фамилия обвиняемого изменены

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