Новосибирского подростка, который приковал бывшую девушку к батарее из-за ревности, отдали под суд

Точку в истории студентки и подростка поставит суд. Фото: соцсети.

История 16-летнего подростка, которого обвинили в похищении 17-летней студентки музыкального колледжа, бросившей его, получила продолжение. Напомним, два месяца назад, по версии матери девушки, парень, угрожая пистолетом, привел миловидую блондинку, очень похожую на киношную Дейенерис из «Игры престолов», в съемную квартиру на улице Лазарева и приковал ее наручниками к батарее.

- Подросток приревновал девушку, прочитав ее переписку в телефоне. Он взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее, после чего закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении, - такую версию озвучили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Как утверждает мама девушки, студентке удалось добраться до мобильного и написать ей SMS: «Мама, он меня убьет». Первокурсницу вызволяла полиция, на подростка завели уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

Вот только сам парень уверяет: никакого похищения не было.

— Никто никого насильно не удерживал. Мы развлекались, потом Оля* захотела есть, и я пошел за едой, зашел к своим родителям. А она осталась в квартире ждать меня. Внезапно мне позвонили из полиции и сообщили, что я якобы похитил ее и приковал наручниками к батарее, — твердил на допросах молодой человек.

Теперь точку в этом деле предстоит поставить суду:

- Следователь нам уже сообщил, что дело передают в суд, - рассказала КП-Новосибирск мама девушки. - Вот только мне сказали, что максимум, что ему грозит – это условный срок.

Самой же первокурснице сейчас совсем не до судебных дрязг: она сдает экзамены в музыкальном колледже и много учится.

- Этот парень от нее, кажется, отстал: больше не звонит, не подкарауливает. Вот только надолго ли это, - вздыхает мама девушки. – Если он получит условный срок, то все опять может повториться. Неужели надо дождаться, чтобы он покалечил мою дочь или того хуже?..

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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