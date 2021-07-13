«Она контактная!»: сибирячка напала на школьницу, чья мать болеет ковидом, из-за безмасочной вечеринки в день рождения

Ребенок отмечал день рождения. Фото: предоставлено Евгенией.

Жительница Новосибирской области обвинила соседку в избиении дочери. Инцидент произошел в рабочем поселке Чик. По одной из версий, женщину сильно возмутило, что школьница не носит маску, когда выходит из дома. Девочка, по словам сибирячки, должна сидеть на карантине и не подвергать опасности окружающих, так как живет в одной квартире с больной ковидом мамой. В подробностях конфликта разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

«ОНА ВЦЕПИЛАСЬ МНЕ В ВОЛОСЫ»

Катя* отмечала свой 11-й день рождения. Домой никого приглашать не стала из-за мамы. Женщина сейчас болеет коронавирусом. Поэтому дети устроили импровизированную вечеринку во дворе.

— Дети играли, а соседка с первого этажа выглянула в окно и сделала моей дочке замечание. Мол, почему она без маски, если мама болеет ковидом. Катя ответила, что она сама уже переболела и ни для кого не заразна. Второй раз соседка сделала ей замечание из-за оборванных и разбросанных листьев с деревьев: «Пусть теперь твоя мама убирает это». Ну, Катя и ответила ей, что ее мама не дворник. Начался спор, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Кати.

В этот момент она сидела дома и услышала, как в подъезде хлопнула входная дверь. Женщина выглянула в окно и увидела, как соседка бежит за ее дочкой и пытается ударить.

— Я, несмотря на ковид и карантин, пулей вылетела на защиту ребенка. Попыталась поговорить с соседкой, но бесполезно. Я решила забрать детей домой, развернулась к ней спиной, а она ударила меня по голове, схватила меня за волосы. У меня капилляр в глазу лопнул. Дети были в шоке, а Катя орала в истерике, — говорит сибирячка.

В итоге день рождения ребенка закончился вызовом полиции.

— Так она еще и угрожать начала после этого. Говорила, что выселит нас из этой квартиры. А нас сюда переселили из аварийного жилья. Пришлось пока переехать на дачу к бабушке, потому что дочка боится заходить в подъезд. Думает, что на нее снова нападут, — возмущается женщина.

«ОНА МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬ МОЕГО РЕБЕНКА»

Соседка Натальи — Евгения — рассказывает абсолютно другую версию случившегося. Да, замечание девочке она делала, только никто ни за кем не бежал и бить ребенка не собирался.

— Катя вообще с моей дочкой дружит. Да, я попросила ее надеть маску, потому что боюсь, что мой ребенок заразится и заболеет коронавирусом, девочка ведь контактная. Потом мы начали ругаться, и Катя стала мне хамить. Я вышла, чтобы сделать ей замечание, и тут на меня вылетела Наталья, — объяснила КП-Новосибирск Евгения, соседка.

По словам сибирячки, она пыталась поговорить с Натальей спокойно. Но разговор не задался, и женщина ударила соседку ключом в глаз.

У Евгении синяк под глазом. Фото: предоставлено Евгенией.

— У меня теперь под глазом синяк. Я его, конечно, намазала мазью, но не помогло. Я съездила в больницу и взяла справку. Теперь поеду к хирургу, чтобы он посмотрел глаз, пройду судебно-медицинскую экспертизу, — добавляет женщина.

Евгения уже настроилась писать встречное заявление в полицию.

Комментарий специалистов

ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА НАКАЖУТ МАТЬ

Сначала мы задались вопросом: нужна ли ребенку медицинская маска на улице, если девочка переболела, а ее мама сейчас с подтвержденным ковидом? Вирусолог Александр Шестопалов считает, что ситуация спорная.

— Все зависит от того, есть ли у девочки антитела. А еще никто не исключает того, что ребенок может быть носителем. Если тест показал, что вируса в организме нет, значит, она абсолютно безопасна для других детей. Если же девочка до сих пор болеет, то ей нужно сидеть дома на самоизоляции, — отметил Александр Шестопалов.

А вот маме школьницы могут на законных основаниях выписать штраф и не только за драку.

— За нарушение режима самоизоляции женщине может грозить административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей, — прокомментировала КП-Новосибирск юрист Анна Малахова. — Что касается драки, если вреда здоровью причинено не было, то также возможна административная ответственность в виде штрафа от 5 до 30 тысяч. Кроме того, возможно наказание в виде административного ареста до 15 суток или обязательных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.