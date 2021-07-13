Кем оказался первый в Новосибирске продавец поддельных сертификатов о вакцинации, который попался полиции

Женщина хранила дома 57 печати поликлиник. Фото: Владимир Веленгурин // Никита Манько

В обычной квартире по улице Аникина на левобережье Новосибирска расположился настоящий магазин по торговле липовыми справками и сертификатами о вакцинации от ковида. Торговля шла полным ходом, тем более что сейчас спрос на такие документы существенно вырос. Никаких объявлений на Авито, никакой рекламы и пиара не требовалось. Антипрививочники узнавали о возможности получить заветный сертификат благодаря так называемому сарафанному радио.

После визита оперативников корабль прибыльного бизнеса пошел ко дну. Как полицейским удалось вычислить и пресечь незаконную схему махинаций и что теперь грозит липовому доктору — в материале КП-Новосибирск.

ПРИВИВКА — БЕСПЛАТНО, ПОДДЕЛКА — 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новосибирская полиция объявила охоту на торговцев поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса. И вот — первый улов. В сетях оперативников оказалась 58-летняя Ирина Н. Соседи были удивлены — вежливая и добрая женщина никогда даже не ругалась, выглядела интеллигентно, шумных компаний дома не собирала, а тут такое маски-шоу с полицией.

Чтобы выйти на след изготовителя сертификатов, сыщикам сначала пришлось найти покупателя. Но напрямую передавать фальшивую бумагу сибирячка не стала, роль посредника она отвела своему знакомому, живущему неподалеку.

В квартире женщина хранила печати поликлиник и врачей Фото: Никита МАНЬКО

Мужчина забрал поддельный сертификат о вакцинации на имя женщины-покупательницы, а та перевела продавцу 10 тысяч рублей за услугу. Так клиентка стала счастливой обладательницей бумаги, позволяющей ей не делать реальную прививку. А дальше — лавочка прикрылась.

— Несколько дней назад в жилище подозреваемой был проведен обыск. Из квартиры изъято 57 печатей поликлиник Новосибирска и 24 печати врачей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Люди в погонах нагрянули и в местную поликлинику, где изъяли три печати и документы, имеющие значение для расследования.

— Дознавателем отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», — добавляет источник.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде и теперь ищут других ее клиентов, которые пока разгуливают по городу с фальшивыми справками.

«ЗДЕСЬ ТАКАЯ НЕ ЖИВЕТ»

Корреспондент КП-Новосибирск приехал в квартиру подозреваемой. Дверь открыли блондинка пенсионного возраста и мужчина азиатской внешности. Они очень испугались визита журналиста и хором стали открещиваться от своей причастности к какому-то криминалу. Ириной никто из них называться не хотел.

— Уходите, здесь нет никакой Ирины. Вы не понимаете, кого вы ищете, — негодовала женщина из обысканной квартиры.

Однако соседи по подъезду говорят, у соседки тот же возраст, что и у подозреваемой.

Подельником оказался сосед, который был не в курсе подделок Фото: Никита МАНЬКО

А вот посредник в продаже справок и сертификатов, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу, оказался более разговорчив. Найти его удалось быстро, живет он практически в соседнем доме с Ириной.

— Она бывшая соседка, мы дружили семьями, ужинали вместе. Потом муж у нее умер, и пару лет назад она переехала. Мы дружили, а недавно она пришла ко мне и дала документ. Сказала, что человек позвонит — надо вынести и передать ему. Просто, по-человечески, не за деньги. Я передал, а потом полиция пришла, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Айдын Э.

Мужчина добавил: он простой строитель и даже не знал, что сертификат о вакцинации может быть поддельным. Бывшая соседка Ирина предлагала и ему сделать справку, но он отказался. На работе требовали сделать прививку от COVID-19, поэтому он уже поставил себе «Спутник V».

В поликлинике №21 прошли обыски. Фото: Никита МАНЬКО

НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО

— Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет. К тому же владельцы фиктивных сертификатов ставят под угрозу жизни многих людей, так как остаются потенциальным источником инфекции, поэтому их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы, за покупку и хранение документа — до года лишения свободы.

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