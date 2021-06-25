Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Новосибирске

Прививка необходима для защиты от заразы.

Сертификат о прививке от коронавируса в Новосибирске пока предъявлять нигде не требуют, но уже через две недели ситуация изменится. К примеру, с 7 июля в одном из новосибирских баров работать смогут только, кто вакцинировался — такой приказ издал директор и пообщал тем, кто выполнит требование, заплатить 1000 рублей. Сотрудники не против: никто не хочет подвергать опасности коллег и посетителей. Кроме того, губернатор Андрей Травников офоциально объявил, что не исключает введение обязательной вакцинации от коронавируса. Но пока этого в регионе нет, действуют простые правила, которым нужно следовать

Без прививки вы рискуете заболеть. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СЕРТИФИКАТ О ПРИВИВКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НЕ ПОЛУЧАЛИ, НО ПОДДЕЛАЛИ ПЦР-ТЕСТ

С начала пандемии в Новосибирске жулики подделывали справки об отсутствии коронавируса. Более того, погранслужба ФСБ как раз задержали банду, продававшую фальшивые медсправки. По липовым документам иностранцы приезжали в Россию.

— При обыске у задержанных изъяли более 1 тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, у них обнаружили клиентскую базу иностранцев, которые намеревались приобрести подложные документы, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе погранслужбы ФСБ по Новосибирской области.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции».

Укол делать не страшно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУПИТЬ СЕРТИФИКАТ - ПЛОХАЯ ИДЕЯ

В открытом доступе в Новосибирске объявлений о продаже сертификатов нет. Для того, чтобы сходить в ресторан или же театр предъявлять, никаких справок не нужно, и спрос небольшой

Что же грозит покупателям и продавцам поддельных справок ,«Комсомолка» узнала у юриста Анна Малаховой.

- Ответственность, как для изготовителя сертификата, так и для покупателя может наступить по ст. 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В Москве есть практика, что привлекают по статье 159 УК РФ – «Мошенничество», - объясняет Анна.

Если человек использует поддельный сертификат, то ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или же арест до 6 месяцев. С изготовителями все жестче.

- Изготовителя могут арестовать максимум на 2 года, - говорит юрист.

Если не поставить привку и попытаться купить сертификат, можно не только заболеть, но и получить проблемы с законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда не пустят без прививки от коронавируса в Новосибирске — 2021

Рассказываем, куда не пустят без прививки от коронавируса в Новосибирске — 2021 (подробнее).

Прививка от коронавируса в Новосибирске — 2021: список пунктов вакцинации, как записаться

Публикуем полный список пунктов вакцинации, где вам сделают прививку от коронавируса в Новосибирске — 2021 (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.