Женщину, торговавшую поддельными справками о вакцинации от коронавируса, задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали женщину, продававшую поддельные справки о вакцинации от коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске полицейские задержали женщину, торговавшую липовыми справками о вакцинации от коронавируса. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— Установлена 58-летняя женщина, которая в июле 2021 года изготовила и сбыла через посредника сертификат о вакцинации от коронавируса. За это ей заплатили 10 тысяч рублей. Дома у сибирячки нашли 57 печатей поликлиник города, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Известно, что женщина во всем призналась. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Сибирячка находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщали в ГУ МВД по Новосибирской области, продавцам липовых справок о вакцинации от коронавируса грозит до двух лет лишения свободы, покупателям — до года.

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