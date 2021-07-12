Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 июля 2021 года: 179 новых заболевших за сутки

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на сегодня таковы: в регионе сохраняется высокая заболеваемость, за сутки выявлено 179 новых случаев. Поданным оперативного штаба, среди заболевших 18 детей.

За сутки скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 68 и 75 лет, трое мужчин в возрасте - 71 год и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 152 человека.

В отделениях реанимации находятся 388 пациентов, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ сразу 80 пациентов.

Всего с начала эпидемии заразились 48 785 жителей региона, среди них 3 390 детей. Еще 42 739 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

ОНЛАЙН-КАРТА ВАКЦИНАЦИИ

Минздрав Новосибирской области опубликовал онлайн-карту. По ней можно посмотреть график работы каждого пункта, построить маршрут и так далее. Карта охватывает всю Новосибирскую область.

ФАЛЬШИВЫЕ СПРАВКИ О ВАКЦИНАЦИИ

Новосибирцам предлагают купить фальшивые сертификаты о вакцинации — полиция пообещала строго наказывать за подделки. Однако нечистые на руку дельцы продолжают размещать объявления в интернете, МВД призывает сообщать о таких фактах им.

ПОЛМИЛЛИОНА ПРИВИВОК

Жители Новосибирской области поставили себе более полумиллиона доз вакцин против COVID-19.

Что касается тестов на коронавирус, то в регионе сейчас работают 24 лаборатории, две из которых добавили за последнее время. Всего уже было проведено 1 914 957 исследований на ковид.

ПОСТАВКИ НОВЫХ ДОЗ ВАКЦИНЫ

Темп вакцинации немного снизился из-за нехватки препарата, сейчас делают 5 тысяч прививок в сутки. В ближайшие пять дней придет новая поставка вакцины. Партия включает более 38 тысяч доз.

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