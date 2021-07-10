Минздрав Новосибирской области отметил пункты вакцинации от коронавируса на онлайн-карте

Пункты вакцинации появились на онлайн-карте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минздраве пункты вакцинации отметили на онлайн-карте. На ней можно посмотреть график работы конкретного пункта, в который вам удобно прийти, а если возникли вопросы, то по телефону можно уточнить информацию.

Также на карте есть лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.

Карта охватывает всю Новосибирскую область.

На карте можно построить маршрут и высчитать расстояние до пункта.

Напомним, что на вакцинацию жители Новосибирской области также могут записаться с помощью портала Госуслуг.

Посмотреть пункты вакцинации можно здесь.

Пункты вакцинации также можно посмотреть на портале «Мой Новосибирск».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.