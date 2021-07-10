Минздрав Новосибирской области отметил пункты вакцинации от коронавируса на онлайн-карте

Пункты вакцинации появились на онлайн-карте.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В минздраве пункты вакцинации отметили на онлайн-карте. На ней можно посмотреть график работы конкретного пункта, в который вам удобно прийти, а если возникли вопросы, то по телефону можно уточнить информацию.
Также на карте есть лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.
Карта охватывает всю Новосибирскую область.
На карте можно построить маршрут и высчитать расстояние до пункта.
Напомним, что на вакцинацию жители Новосибирской области также могут записаться с помощью портала Госуслуг.
Посмотреть пункты вакцинации можно здесь.
Пункты вакцинации также можно посмотреть на портале «Мой Новосибирск».
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