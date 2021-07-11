В Новосибирске от коронавируса умерли 8 пациентов, самому старшему было 82 года

В Новосибирске коронавирус унес жизни 8 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восемь новосибирцев стали жертвами COVID-19 за прошедшие сутки. Региональный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал сводку за день.

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 68 лет, 71 год, 71 год, 71 год, 75 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 152 человека, — прокомментировали в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 388 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 80 пациентов.

Врачи выявили 179 новых случаев заболевания COVID-19 за день, в том числе заболели 18 детей. Всего с начала эпидемии заразились 48 785 жителей региона, среди них 3 390 детей. Еще 42 739 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В больницах региона находятся 5 590 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него. В числе госпитализированных — 99 детей.

С начала вспышки заболевания было сделано 1 965 460 тестов на коронавирус.

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